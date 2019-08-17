İsviçre'de Saint Exupery'nin "Küçük Prens" eskizleri bulundu
1 saat önce
İsviçre'deki eski bir binada yazar Antoine de Saint-Exupéry'nin "Küçük Prens" eseri için çizdiği eskizler bulundu.
İsviçre
'deki eski bir binada yazar Antoine de Saint-Exupéry'nin "Küçük Prens" eseri için çizdiği eskizler bulundu.
Zürihli bir emlakçı dünyanın en çok okunan öykü kitaplarından biri olan "Küçük Prens"in (Le Petit Prince
) yazarı Saint-Exupéry'nin çizdiği eskizlere İsviçre'de eski bir yapıda rastladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:48
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