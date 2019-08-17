Son Dakika Haberleri: İsviçre'de Saint Exupery'nin "Küçük Prens" eskizleri bulundu
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İsviçre'de Saint Exupery'nin "Küçük Prens" eskizleri bulundu

1 saat önce

İsviçre'deki eski bir binada yazar Antoine de Saint-Exupéry'nin "Küçük Prens" eseri için çizdiği eskizler bulundu.

İsviçre'de Saint Exupery'nin
İsviçre'deki eski bir binada yazar Antoine de Saint-Exupéry'nin "Küçük Prens" eseri için çizdiği eskizler bulundu.

Zürihli bir emlakçı dünyanın en çok okunan öykü kitaplarından biri olan "Küçük Prens"in (Le Petit Prince) yazarı Saint-Exupéry'nin çizdiği eskizlere İsviçre'de eski bir yapıda rastladı.
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Exupery, İsviçre, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:48 
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