İsviçre'de Yangın: 40 Ölü

07.01.2026 14:17
Crans-Montana'daki bar yangınında 40 kişi hayatını kaybetti, işletmecinin suç geçmişi gündeme geldi.

İsviçre'de Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamasında çıkan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiği barın uzun süredir denetlenmediği gündeme gelirken, bar işletmecisinin Fransa'da fuhuş ve dolandırıcılıktan suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Fransız basınının soruşturma dosyasına yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, bar işletmecisi Jacques Moretti 2008'de Haute-Savoie vilayetine bağlı Annecy kentinde fuhuş suçundan 8'i ertelenmiş 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Moretti ayrıca 2010'da Bastia kentinde yolsuzluktan suçlu bulundu.

Yılbaşında yangın çıkan barın işletmecisinin olay sonrası tutuksuz yargılanması İsviçre kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, savcılık Fransız asıllı işletmeci ve eşinin "kaçma riski olmadığı" gerekçesiyle serbest bıraktığını açıklamıştı.

Bar yönetimi, reşit olmayan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası eğlence mekanına çocuk yaşta kişilerin girişine izin vermesi nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

Yangında hayatını kaybedenlerin yaşları 14 ile 39 arasında değişirken, ölen 40 kişi arasında çok sayıda 18 yaş altı birey bulunuyor.

İsviçre'deki barda çıkan yangın

Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuş, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise ölü sayısını 47 olarak paylaşmıştı.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Montana, İsviçre, Güncel, Kaza, Suç, Son Dakika

