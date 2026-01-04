İsviçre'de yılbaşı gecesi çıkan yangında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Son Dakika
04.01.2026 13:50
İsviçre'de bir barda çıkan yangında 16 kişi daha hayatını kaybetti, aralarında bir de Türk vatandaşı var.

İsviçre'de bir barda yılbaşı gecesi çıkan yangında yaşamını yitiren 16 kişinin daha kimliğinin tespit edildiği ve hayatını kaybedenler arasında bir Türk vatandaşının da olduğu bildirildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN 16 KİŞİNİN CENAZESİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

İsviçre'deki Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında bir barda çıkan yangında yaşamını yitirtenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor. Valais Kanton Polisi, kimliği tespit edilen 16 kişinin daha cenazesinin ailelerine teslim edildiğini duyurdu. Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 18 yaşında bir Türk vatandaşının da bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

