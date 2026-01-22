İsviçre Heyeti MKE'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
İsviçre Heyeti MKE'yi Ziyaret Etti

22.01.2026 11:59
İsviçre Genelkurmay Başkanlığı heyeti, MKE'nin savunma sanayi ürünlerini inceledi.

İSVİÇRE Genelkurmay Başkanlığı heyeti, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş.'yi ziyaret ederek, MKE TOLGA yakın hava savunma sistemi ve BORAN 105 milimetre hafif çekili obüs başta olmak üzere yerli savunma sanayi ürünlerini inceledi.

MKE'den yapılan açıklamada, "Makine ve Kimya Endüstrisi, savunma sanayi alanındaki bilgi birikimi ve güçlü üretim altyapısı ile ulusal ve uluslararası temaslarıyla iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 39 ülkeden 56 resmi heyet ve 21 firma temsilcisini Ankara'daki Genel Müdürlük yerleşkesi ve fabrikalarında ağırlayan MKE'ye, 2026 yılında da yabancı heyetlerin ziyaretleri devam ediyor. Son olarak, İsviçre Genelkurmay Başkanlığı'ndan Albay Thomas Brunner ve beraberindeki askeri heyet, 21 Ocak tarihinde MKE'yi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında heyete, şirketin faaliyet alanları, teknoloji altyapısı ve yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi sunuldu. Görüşmelerde ayrıca olası iş birliği alanlarına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Heyete, MKE'nin geniş ürün portföyü tanıtılırken; başta MKE TOLGA yakın hava savunma sistemi ve BORAN 105 milimetre hafif çekili obüs olmak üzere yüksek teknoloji ürünlerimiz yoğun ilgi gördü. MKE, uluslararası iş birliklerini güçlendirme ve savunma sanayinde ileri teknoloji çözümler üretme hedefi doğrultusunda temaslarını sürdürmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

