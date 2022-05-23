İtalya Başbakanı Draghi, Bulgar mevkidaşı Petkov ile Roma'da bir araya geldi

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile Roma'da görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki başbakanın, Ukrayna'daki durum başta olmak üzere devam eden gıda krizinin önlenmesi gereksinimi, Avrupa Birliği'nin Batı Balkan ülkelerine yönelik genişleme süreci ve ikili iş birliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldığı belirtildi.

Bulgaristan Başbakanı Petkov, bu sabah ayrıca Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile de görüştü.

Diğer yandan Draghi, yarın da Bulgaristan'ın aralarındaki anlaşmazlıktan ötürü AB üyeliğine yeşil ışık yakmadığı Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile bir araya gelecek.

Uluslararası basına yansıyan haberlere göre, Bulgaristan Başbakanı Petkov ile Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski'nin aralarındaki anlaşmazlıkları ele almak üzere yarın Roma'da görüşmeleri bekleniyor.