İtalya'da Bosna Savaşı Soruşturması

09.02.2026 20:29
Milano'da, Bosna Savaşı'ndaki 'hafta sonu keskin nişancıları' hakkında ifade verildi.

Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan hafta sonu turlarıyla Saraybosna'ya giderek "eğlence" maksadıyla Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişilere yönelik Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, şüpheli 1 kişinin bu sabah ifade verdiği bildirildi.

1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı'nda yaşanan Saraybosna Kuşatması'na İtalya ve farklı ülkelerden katılan ve "hafta sonu keskin nişancıları" olarak tanımlanan kişilere yönelik Milano Cumhuriyet Başsavcılığının Kasım 2025'te başlattığı soruşturma sürüyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bazı tanık ifadeleri doğrultusunda "hafta sonu keskin nişancıları"ndan biri olmakla suçlanan 80 yaşında eski bir kamyon şoförü olan "G.V.", bu sabah Milano Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi. Şüpheli kişi, bir saatten fazla süren ifadesi sırasında, kendisine yöneltilen suçlamaları "doğru değil" diyerek reddetti.

Basına yansıyan diğer haberlerde de sorgulanan kişinin, ifadesinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hiç gitmediğini söylediği aktarıldı.

Zanlının avukatı Giovanni Menegon da gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin "suçlamalarla herhangi bir ilgisinin olmadığını" söyledi.

G.V.'nin bir dönem çalıştığı metal işleme şirketindeki bir kadın tanığın, şüphelinin kendisine daha önce; 1990'lı yıllarda Saraybosna'ya giderek "insan avına" gittiğini anlattığına dair verdiği ifade sonrasında, G.V.'nin ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Pordenone kentinde yaşayan G.V., burada dün yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaları reddetmek için ifade vermek istediğini kaydetmişti.

Bu arada, Milano Cumhuriyet Savcısı Marcello Viola ve Savcı Alessandro Gobbis tarafından koordine edilen ve İtalyan Jandarması'nın (Carabinieri) özel operasyon birimi (ROS) tarafından yürütülen soruşturmada, bazı tanık ifadeleri ve raporlar ışığında Torino, Trieste ve Milano kentlerinde 5 şüpheli ismi daha araştırdığı haberlere yansıdı.

İtalya'da yıllar sonra soruşturma başlatılmıştı

İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni, Saraybosna Kuşatması'na dair topladığı belge ve bilgiler eşliğinde Şubat 2025'te Milano Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Gavazzeni'nin şikayetini inceleyen başsavcılık da Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan hafta sonu turlarıyla Saraybosna'ya giderek "eğlence" maksadıyla Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişilere yönelik Kasım 2025'te soruşturma başlatmıştı.

Saraybosna kuşatmasında "insan avlayan" keskin nişancılar

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancıların sivilleri hedef aldığına dair 2021 yılında bazı yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntüler, Bosnalılara geçmişin acılı günlerini hatırlatmıştı.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de saldırıya uğramıştı. Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan kentte 3,5 yıllık kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmiş, kentteki tarihi ve kültürel eserler ve altyapı büyük zarar görmüştü.

Kaynak: AA

