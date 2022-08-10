İtalya'da eski başbakan Berlusconi, seçimlerde aday olmayı düşünüyor

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, eylülde yapılacak erken genel seçimlerde senatör olabilmek için aday olmayı düşündüğünü söyledi.

Ülkede, 25 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesinde İtalyan siyasetinde, sağ ve sol cephelerde seçim kampanyası çalışmaları sürüyor.

Merkez sağ ittifak içinde yer alan Forza Italia Partisi'nin lideri ve eski başbakan Berlusconi, katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada, "Senato için aday olmayı düşünüyorum. Forza Italia dışından bile birçok kişiden gelen baskılar sonrasında bu şekilde hepimiz mutlu olacağız." dedi.

Berlusconi, merkez sağ ittifak içindeki liderlik mücadelesiyle çok ilgilenmediğini belirterek, "Bu çok da tutkulu olduğum şeyler değil. Ben daha çok ne yapacağımla, mali baskıya ve yargı baskısına karşı mücadeleyle ilgileniyorum." diye konuştu.

85 yaşındaki Berlusconi, 1994'te siyasete atılmış ve İtalya'nın cumhuriyetle yönetildiği 1946'dan bu yana en uzun süre başbakanlık yapan isim olmuştu.

Berlusconi, vergi kaçırdığına hükmedilen bir davadan aldığı mahkumiyet ve 6 yıl siyasetten men kararı dolayısıyla Kasım 2013'te Senato'da yapılan oylama sonrası senatörlükten azledilmişti.

Siyasetten men yasağının kalktığı 2019'da Avrupa Parlamentosu (AP) Seçimleri için aday olan deneyimli lider, AP'ye seçilmişti.

Anketlerde önde gözüken iki lider atışmaya başladı

Ülkede yapılan son kamuoyu yoklamaları, aşırı sağcı Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisini birinci, Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti'yi ise ikinci sırada gösteriyor.

Oy oranları birbirine yakın iki lider seçim kampanyası döneminde atışmaya başladı.

Meloni, uluslararası basına verdiği demeçte, yönetime gelmeleri halinde anti-demokratik bir kayma ve otoriterliğe dönüş olmayacağını, kendilerinin bunlarla anılmasının safsata olduğunu kaydetti.

Letta ise Meloni'nin dış politikadaki imajını değiştirmek istediğini, kendisini pudra ile makyajlamaya çalıştığını ancak Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İspanya'nın aşırı sağcı partisi Vox gibi Meloni'nin kendisine referans aldığı noktaların ortada olduğunu söyledi.

Meloni ise buna yanıt olarak, dış politika konusunda Letta'dan ders almayacağını dile getirerek, partisi FdI'nin NATO ve AB yanlısı duruşunun tutarlı olduğunu savundu.

Giorga Meloni, Letta'ya "Makyaj için pudraya ihtiyacımız yok. Oysa sen çelişkilerini alçı ile kapatamayacaksın." yanıtını verdi.

Kamuoyu yoklamaları ne diyor?

Farklı kamuoyu yoklamalarında, faşizan eğilimli sağcı FdI'nin oy oranı yüzde 23-25 bandında çıkıyor. Merkez solun çatı partisi PD ise yüzde 22-24 ile ikinci sırada yer alıyor.

Anketlere göre, bu iki partiyi merkez sağ ittifakta yer alan Lig, yüzde 12-14 civarındaki oranla takip ediyor.

5 Yıldız Hareketi'nin oyu yaklaşık yüzde 9-11, Berlusconi'nin partisi Forza Italia'nın (FI) oy oranı yüzde 7-9 civarında görünüyor.

Oyları yükseliş trendindeki Az Partisi'nin de oy oranının yüzde 4-6 bandında olduğu belirtiliyor.

Mevcut anketler, FdI, Lig ve FI'den oluşan merkez sağ ittifakın seçimlerden hükümet kuracak çoğunluğu elde ederek çıkacağını ortaya koyuyor.

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, 21 Temmuz'da 3 koalisyon ortağı partinin parlamentoda hükümete desteğini çekmesi neticesinde çökmüştü.

Başbakan Draghi'nin 22 Temmuz'da istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, parlamentoyu feshederek normalde 2023'ün ilk aylarında yapılması gereken seçimleri sonbahara çekmişti.