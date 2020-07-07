İtalyan Alpleri'nde pembe kar şaşkınlığı

İtalyan Alpleri'nde görülen pembe kar şaşkınlık yarattı.
İtalyan Alpleri'nde görülen pembe kar şaşkınlık yarattı. Pembeliğin, bir alg türü nedeniyle meydana geldiğini belirten uzmanlar, bu alglerin buzulların daha hızlı erimesine de neden olduğunu duyurdu. View on euronews
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7.07.2020 04:14:50. #1.13#
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