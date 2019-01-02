İtfaiye Çukura Düşen Köpek İçin Seferber Oldu
1 saat önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, içerisinde su bulunan çukura düşen sokak köpeğini kurtardı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde içinde su bulunan çukura sokak köpeğinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihbarı değerlendirerek hızla olay yerine geldi. Sokak köpeğinin zarar görmemesi için gerekli tedbirler alındıktan sonra bir itfaiye eri çukura inerek, köpeği düştüğü yerden kurtardı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:16 Kaynak: Bültenler
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