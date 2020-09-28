İtfaiyeciler Haftası - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bir süre İtfaiye Müdürlüğü ekipleriyle sohbet eden Türkyılmaz, itfaiyeciliğin belediyelerin can damarı olan kutsal bir meslek olduğunu belirtti.

Türkyılmaz, itfaiye erlerinin sağladıkları teknik donanım, araç filosu ve aldıkları nitelikli eğitimler ile tüm canlıların yardımına koşmaya devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yangın, deprem, sel felaketi, trafik kazaları gibi acil durumlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde kendi canlarını bir saniye bile düşünmeden zor durumda olan her canlıya 7 gün 24 saat fedakarca koşan ve hayat kurtaran bir ekibimiz var. İtfaiye Müdürlüğümüzde 22 kişilik norm kadromuz var ama 35 kişilik kadro ile Yahşihan halkına hizmet eden bir itfaiye ekibimiz var. Yaptığı fedakarca çalışmalar sayesinde göğsümüzü kabartan itfaiye personelimi tebrik ediyor, haftalarını kutluyorum."