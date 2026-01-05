İthal Hayvan Denetimlerinde Usulsüzlükler Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İthal Hayvan Denetimlerinde Usulsüzlükler Tespit Edildi

05.01.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Tarım Müdürlüğü, ithal hayvan denetimlerinde usulsüzlük tespit edildiğini açıkladı.

ANKARA Tarım ve Orman Müdürlüğü, bazı basın organlarında yer alan ithal hayvan ve ari işletme denetimlerine ilişkin paylaşımlar hakkında, "Sorumluluğu bulunan personel ve işletmeler hakkında, İl Müdürlüğümüzce idari yaptırım ve soruşturma süreçleri başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bakanlık ile ortaklaşa yürütülen ithal hayvan ve ari işletme denetimlerine ilişkin paylaşımlar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde bazı basın ve sanal medya kanallarında, bakanlığımız ile İl Müdürlüğümüz tarafından ortaklaşa yürütülen ithal hayvan ve ari işletme denetimlerine ilişkin gerçeği yansıtmayan, çarpıtılmış ve kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar yapılmaktadır. Bu nedenle Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılması gerekli görülmüştür. İlimiz Sincan ilçesinde, 31.12.2025 tarihinde İlçe Müdürlüğümüz ile Bakanlığımızın sorumlu personeli tarafından, söz konusu işletmenin arilik statüsüne yönelik olarak hayvan varlığı ve işletme şartları yerinde incelenmiştir" denildi.

'RESMİ KAYITLAR İLE FİİLİ DURUM ARASINDA UYUMSUZLUK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ'

Yapılan incelemeye ilişkin, "Arilik şartları gereği analiz yapılmamış hayvanların işletmede bulunduğu, Resmi kayıtlar ile fiili durum arasında uyumsuzluk olduğu, fiilen tespit edilen bazı hayvanların hayvan ve halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurlar oluşturduğu ve ithalat amacıyla gelen hayvanların hem arilik hem de ithalat mevzuatı kapsamında fiilen işletme sınırları içerisinde yer almadığı tespit edilmiştir. Bu hususlar resmi kayıtlarla karşılaştırılmış ve işletmede usulsüzlükler belirlenmiştir. 31.12.2025 tarihli tespitler doğrultusunda, firmaya bağlı diğer bir işletmenin de incelenmesine gerek duyulmuş; Müdürlüğümüz tarafından 02.01.2026 tarihinde denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemede, arilik şartları gereği analiz yapılmamış hayvanların İşletmede fiilen bulunduğu hususu tutanak altına alınmıştır. Gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen unsurların oluşmasında sorumluluğu bulunan personel ve işletmeler hakkında, İl Müdürlüğümüzce idari yaptırım ve soruşturma süreçleri başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel İthal Hayvan Denetimlerinde Usulsüzlükler Tespit Edildi - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:22:34. #7.11#
SON DAKİKA: İthal Hayvan Denetimlerinde Usulsüzlükler Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.