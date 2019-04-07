Son Dakika Haberleri: İtiraz Sürdükçe Mehmet Kanar'ın Oyları Yükseliyor

İtiraz Sürdükçe Mehmet Kanar'ın Oyları Yükseliyor

6 dakika önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi'nde 31 Mart seçimlerini kazanan Cumhur İttifakı AK Parti adayı Mehmet Kanar, itirazlar sonucu incelenen sandıklarda farkı açmayı sürdürüyor.

İtiraz Sürdükçe Mehmet Kanar'ın Oyları Yükseliyor, System.String[]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi'nde 31 Mart seçimlerini kazanan Cumhur İttifakı AK Parti adayı Mehmet Kanar, itirazlar sonucu incelenen sandıklarda farkı açmayı sürdürüyor.

CHP'den İYİ Parti'ye geçen Mustafakemalpaşa CHP eski Belediye Başkan adayı Avukat Mehmet Küçükaşık, CHP milletvekili adayı Avukat Gürkan Esen ile CHP'li avukat İlker Yılmaz'ın ilçe seçim kuruluna yaptıkları itiraz reddedilince, itirazlar bu kez il seçim kuruluna yapıldı. İYİ Parti adına 27 sandıkta yapılan itirazı kabul eden ilçe seçim kurulunun yeniden yaptığı incelemede Mehmet Kanar lehine sonuçlanınca tutanaklar kabul edilerek kapatıldı. Edinilen bilgiye göre, boş oylarda yapılan sayımda Mehmet Kanar'ın hanesine yazılması gereken 27 oy daha ortaya çıktı. Daha önce 593 olan oy farkı, muhalefetin yaptığı son itirazlar sonucu 600'ü geçti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:42 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denize Kıyısı Olmayan İlçeden Dünyaya Balık İhracatı Hareket Halindeki Trenin Önüne Atlayan Kişi Hayatını Kaybetti! Korku Dolu Anlar Kamerada Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak Ömer Çelik'ten Çok Sert Netanyahu Açıklaması: Dur Deme Vakti Gelmiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 13:48:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtiraz Sürdükçe Mehmet Kanar'ın Oyları Yükseliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]