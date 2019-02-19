İyi Geceler Anne İstanbul Prömiyerini Gerçekleştirdi!
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Ankara Sanat Tiyatrosu'nun ilk defa prodüksiyonunu İstanbul'da yaptığı başrollerinde Lale Masur ve Gizem Aldemir'in yer aldığı İyi Geceler Anne oyununun İstanbul prömiyeri geçtiğimiz akşam Kenter Tiyatrosu'nda yapıldı.
Yeşim Özsoy'un yönettiği Marsha Norman tarafından yazılmış Pulitzer Ödüllü, bir anne-kız ilişkisi üzerinden hayat, umut, umutsuzluk, ölüm meselelerine derinlemesine iniyor.
İki kadının, evde ve birbirlerinde sıkışmış hayatları tansiyonu yüksek bir psikodrama yoluyla seyirciyi özel bir oyunculuk yolculuğuna çıkaran oyunun ışık tasarımı Yüksel Aymaz'a, sahne Tasarımı Selim Cinisli'ye ve müzik tasarımı da Çağrı Beklen'e ait.
Kenter Tiyatrosu'nda oynamaya devam edecek oyun 21, 22, 27, 28 Şubat tarihlerinde tiyatro severlerle buluşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:57 Kaynak: Bültenler
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