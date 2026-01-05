İYİ Parti'den Adalet Bakanına Sert Eleştiri

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, partisinin Afyonkarahisar il başkanlığında İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu'nun tehdit ve hakarete uğradığını, şüphelinin serbest bırakıldığını ifade ederek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, "30 yılı aşkın ceza avukatlığı yapmış birisi olarak, mağdur ve şikayetçilerin ifadeleri alınıp şikayet ve delilleri tespit edilmeden, dolayısı ile şüphelinin hangi suçla suçlandığı, atılı suçun kanundaki alt ve üst sınırı henüz belirlenmeden, özetle olayın hukuki nitelendirmesi ve bu çerçevede uygulanacak koruma tedbirleri isabetli bir şekilde belirlenmeden yapılan uygulamadan Sayın nöbetçi Cumhuriyet Savcısı bilgi sahibi ve müdrik midir?" diye sordu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun sosyal medya hesabından, partisinin Afyonkarahisar il başkanlığında İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu'nun tehdit ve hakarete uğradığını ve şüphelinin serbest bırakıldığını kaydederek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi. Olgun, şunları kaydetti:

"Emniyet Teşkilatı'mıza tebrik ve teşekkür ediyorum"

"Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç. Her fırsatta 'Türkiye bir hukuk devledir' sözünüze istinaden soruyor ve emin olasın ki her platformda sormaya devam edeceğim. Seçim bölgem Afyonkarahisar'da, 02/01/2026 günü saat 16.00'da Siyasi Parti İl Başkanlığı odasına giren bir müptezel, onca kişinin gözü önümde İl Başkanını sinkaf dolu sözlerle, açıkça ölümle tehdit ediyor. İhbar üzerine Emniyet güçleri dakikalar içerisinde kendisini yakalıyor ve emniyete götürüyor. Buraya kadar problem yok. Emniyet teşkilatımızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Sorun şurada; Şahsın, yakalanmasının ardından, İl Başkanı ve olayı gören vatandaşlar, Milli Birlik Polis Merkezine ulaştıklarında kendilerine verilen bilgi; nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile aynı zamanda alkollüde olduğu tespit edilen şüpheli şahsın, ifadesi alınıp serbest bırakıldığı.

"Bir İYİ Partilinin saçının kılına zarar gelirse elim yakanızdadır bilesiniz"

30 yılı aşkın ceza avukatlığı yapmış birisi olarak, mağdur ve şikayetçilerin ifadeleri alınıp şikayet ve delilleri tespit edilmeden, dolayısı ile şüphelinin hangi suçla suçlandığı, atılı suçun kanundaki alt ve üst sınırı henüz belirlenmeden, özetle olayın hukuki nitelendirmesi ve bu çerçevede uygulanacak koruma tedbirleri isabetli bir şekilde belirlenmeden yapılan uygulamadan Sayın nöbetçi Cumhuriyet Savcısı bilgi sahibi ve müdrik midir? Yoksa herkesin kendi yargılamasını yapmasını mı istemektedir? Haberdar değilseniz de ihbar ediyorum. İcraatınızda göreceğiz. Bir İYİ Partilinin saçının kılına zarar gelirse elim yakanızdadır bilesiniz... Haa kesinlikle unutmayacağım ve unutturmayacağım bunu da bilesiniz..."