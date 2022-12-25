İYİ Partili Ahmet Zeki Üçok ile gazeteci Fuat Uğur, canlı yayında gerginlik yaşadı: Senin alnını karışlarım - Son Dakika
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İYİ Partili Ahmet Zeki Üçok ile gazeteci Fuat Uğur, canlı yayında gerginlik yaşadı: Senin alnını karışlarım

25.12.2022 00:54

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Ahmet Zeki Üçok ile gazeteci Fuat Uğur, katıldığı televizyon programında tartışma yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturması tartışılırken Üçok'un, "Senin yaşın kadar benim terörle mücadelem var. Sen kimsin terörle mücadelede ahkam kesiyorsun" sözlerine Fuat Uğur çok sinirlenerek, "Alnını karışlarım bana bir şey söyleyecek olanın" sözleriyle tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Ahmet Zeki Üçok'la gazeteci Fuat Uğur, tv100'de katıldıkları Gündeme Dair programında tartışmaya tutuştu. Programda gergin anlar yaşandı.

"SEN KİMSİN TERÖRLE MÜCADELEDE AHKAM KESİYORSUN"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturması tartışılırken Üçok'un, Uğur için söylediği, "Senin yaşın kadar benim terörle mücadelem var. Bana terörle mücadele ahkamı kesme. Ben FETÖ ile mücadelede 4 yıl 10 ay hapis yatmış adamım. Sen kimsin terörle mücadelede ahkam kesiyorsun" sözleri tartışmanın fitilini ateşledi.

"ALNINI KARIŞLARIM BANA BİR ŞEY SÖYLEYECEK OLANIN"

Çok sinirlenen Fuat Uğur, "Ben de bu ülkede şerefiyle, namusuyla 40 yıldır gazetecilik yapan bir adamım. Alnımda bir tane leke yok. Terör örgütlerine karşı da mücadele ettim. Alnını karışlarım bana bir şey söyleyecek olanın" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA UZUN SÜRE BİTMEDİ

Tartışma uzun süre bitmedi. Araya giren programın moderatörü Pınar Işık Ardor, tartışmayı sonlandırmak için uzun süre uğraştı.

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Son Dakika Güncel İYİ Partili Ahmet Zeki Üçok ile gazeteci Fuat Uğur, canlı yayında gerginlik yaşadı: Senin alnını karışlarım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Ahmet Zeki Üçok ile gazeteci Fuat Uğur, canlı yayında gerginlik yaşadı: Senin alnını karışlarım - Son Dakika
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