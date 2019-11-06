İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ Açıklaması

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "İYİ Parti olarak Türk milletine söz veriyoruz. İktidar geldiğimiz andan itibaren Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönüş süreci de başlayacaktır. Bu gönüllü bir geri dönüş olmayacaktır. Gönüllü dönenler döner, gönülsüz dönecekler de gönülsüz dönerler." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ mensuplarının son zamanlarda büyük bir heyecan ve atılım içerisinde olduğunu öne süren Özdağ, "FETÖ'nün bu atılım ve heyecanı yaşamaya başlaması ne yazık ki son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı sonrasında başladı. Bu kararı alanlar FETÖ'yü çok sevindirdiler. FETÖ, YAŞ kararlarının sevincini yaşarken, şimdi de FETÖ psikolojik savaş mekanizmasının bazı unsurlarının serbest kalmasıyla yeni bir sevinç ve heyecan dalgası daha yaşamaya başladılar." diye konuştu.

"Şaşırtıcı olan husus FETÖ'nün sevinç ve heyecan dalgasının Saraya yakın bazı kişiler tarafından da yaptıkları açıklamalarla desteklenmesidir." ifadelerini kullanan Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın açıklamalarını eleştirdi.

Özdağ, şöyle konuştu:

"Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak yapmış olduğu açıklamalarda, KHK mağduru, bir bölümü yanlışlıkla çıkarılmış küçük memurlardan değil FETÖ'nün en önde gelen Danıştay üyelerinden, genel müdür yardımcılarından bahisle bir KHK karalaması yapıyor. FETÖ yanlısı propagandaya devam ediyor. Bülent Arınç, FETÖ iş birlikçisidir, geçmişte de öyleydi, bugünde öyledir. Ama şaşırtıcı olan, Bülent Arınç'ın halen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yaptığı son açıklama sonrasında görevde tutulmaya devam etmesidir. Eğer Erdoğan, Arınç'a eleştirisinde samimi ise ve FETÖ'ye karşı mücadelesini sürdüren bürokrasiye inanç vermek istiyorsa bu zatı görevden almalıdır."

"Suriyelilere vatandaşlık veriliyor"

Özdağ, hükümetin Suriyelilere yönelik politikalarını da eleştirdi.

Eski CHP milletvekili Mustafa Balbay'ın kitabında yer alan ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu iddia ettiği "Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı" başlıklı belgeyi basın mensuplarına gösteren Özdağ, belgede göçmen ifadesinin kullanıldığını ancak Türkiye'de bulunan Suriyelilerin "göçmen" statüsünde değil "geçici sığınmacı statüsünde" olduğunu söyledi.

Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer geçici sığınmacı statüsünde olanlar için siz yeni bir kavram üretip göçmen diyorsanız aslında Suriyelilerin Türkiye'de kalacağını açıklıyorsunuz demektir. Yapmış olduğunuz bütün planlamalar Suriyelilere vatandaşlık verilmesi üzerine yapılmış planlamalar demektir. 38 sayfalık belgeyi incelediğinizde amaç Suriyelilerin ülkelerine dönmesi değil Suriyelilerin Türkiye'de kalması için hangi devlet kuruluşunun hangi görevi yerine getirmesi ile ilgili görev dağılımıdır. Bu Türk milletine Suriyeli sığınmacılar konusunda ne kadar büyük yalan söylendiğinin açık devlet belgesidir. Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilerek Türkiye'de tutulacakları anlaşılıyor.

İYİ Parti olarak Türk milletine söz veriyoruz. İktidar geldiğimiz andan itibaren Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönüş süreci de başlayacaktır. Bu gönüllü bir geri dönüş olmayacaktır. Gönüllü dönenler döner, gönülsüz dönecekler de gönülsüz dönerler."

Özdağ, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin sorusuna, "ABD'ye gideceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanının içinde bulunduğu şartlar gitmesini gerektirdiği için gidecek." karşılığını verdi.