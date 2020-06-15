İYİ Parti'li Sunat, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için yeniden başvuru hakkı istedi - Son Dakika

İYİ Parti'li Sunat, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için yeniden başvuru hakkı istedi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için (EKPSS) yeniden başvuru hakkı tanınmasını istedi.

İYİ Parti'li Sunat, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için yeniden başvuru hakkı istedi, System.String[]

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için (EKPSS) yeniden başvuru hakkı tanınmasını istedi.

Sunat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında engelli vatanadaşların sorunlarına değindi.

Engelli vatandaşlara verilen hakların lütuf olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Sunat, " Türkiye'de 14 fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi, 9 ruh ve sinir hastalıkları hastanesi ve 96 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. Söz konusu bu merkezlerin sayısı artırılmalıdır. Engelli bireylerin tüm sağlık giderleri devlet tarafından karşılanmalıdır." diye konuştu.

Sunat, engelli bireylerin, tedavileri için bir yerden başka bir yere gitmek zorunda kaldıklarını, bu gidiş gelişlerde araca ihtiyaç duyduklarını anlattı. Sunat, bu nedenle rapor oranına bakılmadan, ağır engelli her bireyin ÖTV muafiyetinden yararlanmasının kapsamının genişletilmesini önerdi.

İki yılda bir yapılan EKPSS'nin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Sunat, "EKPSS 2020 başvuruları, Elazığ depreminin olduğu 24 Ocak 2020'de başlamış ve 12 Şubat 2020'de sona ermiştir. EKPSS için belirlenen geç başvuru tarihi 11-12 Mart 2020'de de pandemi ilan edilmiştir. Kovid-19 pandemisi ile birleşen bu süreç, engelli bireylerin, bilgiye, eğitime, sağlık hakkına ve diğer insan haklarına erişimde daha fazla güçlük yaşamalarına neden olmuştur. Bu nedenle 24 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında başvuru yapamayan, geç başvuru süresini de kaçıran, özellikle kırsalda yaşayan engellilerin de başvuru yapmasını sağlayacak biçimde engellilere yeniden bir başvuru hakkı verilmesi gerekir." diye konuştu.

İYİ Parti, Ankara, KPSS, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 11:35 Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti'li Sunat, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için yeniden başvuru hakkı istedi - Son Dakika

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı Bingöl depremi Erzincan'da yayın yapan televizyonun canlı programına yansıdı
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti         
18:10
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var 16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var         
17:50
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı         
17:34
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü         
17:25
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı         
17:06
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı         
16:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir         
16:57
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe         
16:51
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır         
16:50
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor         
16:46
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi         
16:43
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı         
16:42
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek         
16:41
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı         
16:25
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı         
16:23
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı         
16:22
Ünlü spiker Diletta Leotta'nın yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı Ünlü spiker Diletta Leotta'nın yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı         
16:22
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak         
16:17
İtfaiye eri, kümesine giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladı İtfaiye eri, kümesine giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladı         
16:08
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti         
16:05
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı         
16:05
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor         
16:01
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu         
15:59
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı         
15:59
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak         
15:51
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi         
15:49
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı         
15:34
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti         
15:32
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır         
15:29
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 18:33:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti'li Sunat, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için yeniden başvuru hakkı istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]