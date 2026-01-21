İYİ Parti'nin Yeni Başkanlık Divanı Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İYİ Parti'nin Yeni Başkanlık Divanı Açıklandı

21.01.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı sonrası yeni Genel İdare Kurulu belirlendi.

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin yeni başkanlık divanını açıkladı.

İYİ Parti 4'üncü Olağan Kurultayı'nda tüm delegenin oyuyla tekrar genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda, yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi. Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuıncu'nun açıkladığı İYİ Parti'nin Başkanlık divanı şöyle:

Genel Sekreter:  Osman Ertürk Özel

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:  Enver Yılmaz

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:  Yasin Öztürk

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:  Turan Yaldır

Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:  Hüseyin Raşit Yılmaz

Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Alper Akdoğan

Düşünce Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:  Yasemin Bilgel

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:  Burhanettin Kocamaz

Ar-Ge ve Partiiçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Volkan Yılmaz

Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:  Fatih Koca

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:  Hakan Şeref Olgun

Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:  Ahmet Kamil Erozan

Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Cenk Özatıcı

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:  Ayyüce Türkeş Taş

Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:  Ahmet Eşref Fakıbaba

Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:  Burak Dalgın

Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:  Erhan Usta

Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:  Şenol Sunat

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:  İpek Sayan Özkal

Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Kevser Ofluoğlu

Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:  Kadir Ulusoy

Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:  Şükrü Kuleyin

Memur Sendikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:  Yüksel Selçuk Türkoğlu

Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Buğra Kavuncu

Kaynak: ANKA

Genel İdare Kurulu, Yerel Yönetim, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'nin Yeni Başkanlık Divanı Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
’’Halı saha tarihinin en güzel golünü attım’’ diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı ''Halı saha tarihinin en güzel golünü attım'' diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Sosyal medyada görür görmez gurbetteki akrabalarını aradı, onlarca farklı türünü getirtti Sosyal medyada görür görmez gurbetteki akrabalarını aradı, onlarca farklı türünü getirtti
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:40
Hayırlı olsun Rafa Silva’nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:59
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:29:31. #7.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti'nin Yeni Başkanlık Divanı Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.