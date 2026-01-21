İYİ Parti'nin Yeni Başkanlık Divanı Açıklandı

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin yeni başkanlık divanını açıkladı.

İYİ Parti 4'üncü Olağan Kurultayı'nda tüm delegenin oyuyla tekrar genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda, yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi. Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuıncu'nun açıkladığı İYİ Parti'nin Başkanlık divanı şöyle:

Genel Sekreter: Osman Ertürk Özel

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Enver Yılmaz

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yasin Öztürk

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Turan Yaldır

Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hüseyin Raşit Yılmaz

Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Alper Akdoğan

Düşünce Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yasemin Bilgel

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Burhanettin Kocamaz

Ar-Ge ve Partiiçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Volkan Yılmaz

Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Fatih Koca

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hakan Şeref Olgun

Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan

Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Cenk Özatıcı

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ayyüce Türkeş Taş

Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Eşref Fakıbaba

Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Burak Dalgın

Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Erhan Usta

Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şenol Sunat

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: İpek Sayan Özkal

Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Kevser Ofluoğlu

Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Kadir Ulusoy

Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şükrü Kuleyin

Memur Sendikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yüksel Selçuk Türkoğlu

Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Buğra Kavuncu