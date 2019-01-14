İyi Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık'ın Acı Günü
1 saat önce
İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık'ın babası Yakup Bıyık bugün son yolculuğuna uğurlandı.
İYİ Parti Yomra
Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık'ın babası Yakup Bıyık bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Bıyık için Yomra ilçesi Demirciler mahallesinde ikindi namazı sonrasında mahalle camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Bıyık'ın çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından Yakup Bıyık aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Mustafa Bıyık'ın cenazede oldukça üzgün ve bitkin olduğu gözlendi. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:19 Kaynak: İHA
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