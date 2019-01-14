Son Dakika Haberleri: İyi Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık'ın Acı Günü

İyi Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık'ın Acı Günü

1 saat önce

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık'ın babası Yakup Bıyık bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İyi Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık'ın Acı Günü, System.String[]
İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık'ın babası Yakup Bıyık bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Bıyık için Yomra ilçesi Demirciler mahallesinde ikindi namazı sonrasında mahalle camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Bıyık'ın çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından Yakup Bıyık aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Mustafa Bıyık'ın cenazede oldukça üzgün ve bitkin olduğu gözlendi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:19 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Yomra, Güncel
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