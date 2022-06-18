İyi Partili Erdem: Hem Cumhurbaşkanlığı Seçimini Hem Milletvekilliği Seçimini Bizler Kazanacağız

Haber: EDDA SÖNMEZ- Kamera: ADEM KARABAYIR

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Neden Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" konulu panelde, "Bir seyircimiz, yanıma gelerek 'Çok korkuyorum, yanlış bir şey diyeceksiniz, yapacaksınız diye, aman dikkatli olun' dedi. Yani çok haklısınız, onlar bizi korkutmak için her türlü zalimliği yapıyorlar, ama biz de demokrasiye sahip çıkmayı öğrendik. Onun için hiç korkmayın. Satranç oynar gibi hamleleri düşünüyoruz. Bakın haklısınız her türlü şeyi yapacaklar. Ama bu seçim güvenle yapılacak, kesinlikle ve kesinlikle hem cumhurbaşkanlığı seçimini hem milletvekilliği seçimini bizler kazanacağız" dedi.

Altı siyasi partinin genel başkan yardımcıları, Kartal Kent Kültürü ve Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği panelde, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in ayrıntılarını anlattı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, konuşmasında hükümetin ekonomi politikalarını eleştirirken, "Enflasyon yüzde 70 derseniz doğru haber, yüzde 100 derseniz yalan haber. Hangisi yalan? Kim karar verecek? Hep birlikte akılla kazanacağız. Biz onlar gibi değiliz, geldiğimiz anda bu sisteme göre gelsek de parlamenter sisteme benzeterek yöneteceğiz" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören yasa teklifine de değinen Erdem, şöyle konuştu:

"2002 YILINDAKİ AK PARTİ İKTİDARININ KURULDUĞU YILI BİR ÖNCEKİ DÖNEM HAZIRLADI: Her dönemi bir önceki dönem hazırlar. Yani 2002 yılındaki AK Parti iktidarının kurulduğu yılı bir önceki dönem hazırladı. Şimdi de bu tek adam rejimi, bu her şeyin tek bir kişinin dudağına bağlandığı rejim, iktidarın yargı üzerinde olabilecek her türlü baskıyı kurduğu rejim, iktidarın basın üzerinde her türlü baskıyı kurduğu basının neredeyse yüzde 90'nı kendi eline geçirdiği bu rejim, bu adil olmayan rejim bu hukukun olmadığı rejim, insan haklarının, fikir özgürlüğünün olmadığı rejim, basın özgürlüğünün olmadığı rejim de hep birlikte bir araya gelerek seçimden sonra kazanacağımız dönemi hazırlıyor.

BİZ ZATEN ÇOK DİKKATLİYİZ: Biraz evvel arada bir seyircimiz bir hanımefendi 'Çok korkuyorum' dedi. 'Biriniz bir şey yapacaksınız yanlış bir şey söyleyeceksiniz bu insanlar şöyle, bu insanlar şöyle, bu insanlar böyle, dikkatli olun' dedi. Çok haklısınız, ama biz zaten çok dikkatliyiz. Bakın bizi ne bir araya getirdi sizce? Altılı bu masa dediğimiz, amacı demokrasi olan, amacı kuvvetler ayrılığı olan, amacı hukukun yeniden üstün olacağı bir Türkiye'nin yeniden yeşereceği bu dönem, bu siyasi partiler bir araya getirdi. Bu 20 yıldan beri öğrendiklerimiz. Bize yapılan zulüm. Evet Siyasi Partiler Kanunu'nu olabilecek şekilde kendi lehlerine değiştiriyorlar. Evet bir yıldan üç yıla kadar hapis öngörüyorlar. Sosyal medyayı da şu anda baskı altına alınıyor. Yani biri tweet atacak, biri efendim instagramda post paylaşacak, Facebook'ta bir fikrini paylaşacak sonra ceza ile karşı karşıya kalacak. Sadece vatandaşı, onun dışındakiler artık özgür medya. Bütün medya AKP'nin elinde olursa, Cumhur İttifakı'nın elinde olursa, geriye kalan bütün muhalif fikirler, gerçekler, yalan olmayan gerçekler de ancak ve ancak Türkiye'ye ve vatandaşlarımıza sosyal medya eliyle, sosyal medya gazeteciliğiyle ulaşır. Bugün bütün gazetecilerin kanalları var.

HEM CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİ HEM DE MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİNİ BİZLER KAZANACAĞIZ: Neden bu var? Çünkü bu rejim bize bunu öğretti. Bakın haklısınız her türlü şeyi yapacaklar ama korkmayın kesinlikle ne halt ederlerse etsinler, çok özür diliyorum bu sözü kullandığım için bu seçim güvenle yapılacak ve bu seçimde kesinlikle ve kesinlikle hem cumhurbaşkanlığı seçimini hem de milletvekilliği seçimini bizler kazanacağız. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın.

BİZİ KORKUTMAK İÇİN HER TÜRLÜ ZALİMLİĞİ YAPIYORLAR, AMA BİZ DE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAYI ÖĞRENDİK: Bakın altılı masa; 'Seçim Güvenliği Masası' kurdu. Niye her bir seçim sandığına, o seçimdeki sandığın namusunu koruyacak kendi aramızdan görevli arkadaşlarımızı seçiyoruz. Yani çok haklısınız, onlar bizi korkutmak için her türlü zalimliği yapıyorlar, ama biz de demokrasiye sahip çıkmayı öğrendik. Unutmayın demokrasi de hak eden devletlere geliyor. Bizim de bunu hak etmemiz lazım ve bizi de bunu fazlasıyla hak ediyoruz. Onun için hiç korkmayın. Soruyu soran hanımefendi, sakın korkmayın, satranç oynar gibi hamleleri düşünüyoruz.

ORTAK PAYDA HUKUKUN ÜSTÜNÜLĞÜ: Ortak bir hedefimiz var, yeniden bu ülkede demokrasiyi inşa etmek. Bakın altı siyasi partinin tabii ki fikirleri farklı olabilir. Bambaşka tarihçeleri olan, bambaşka kadroları olan ve farklı siyasi fikirlere inanmış partiler olabiliriz ama ortak bir paydamız var. O ortak payda, hukukun üstünlüğü. Farklı fikirlerimizi varsa onları bir kenara koyuyoruz, onlar bugün için ikinci. Bugün için önemli olan yeniden hukuku tesis etmek. Evet Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'nu değiştirdiler. Evet il ve ilçelerdeki hakimlerin nasıl seçileceğini değiştirdiler. Hepimiz bunun neden olduğunu biliyoruz. Zalim bir yönetim tarafından yönetiliyoruz. Bu zalimlik, bu hukuksuzluk bize çok şey öğretti. Ama hiçbir zaman zalimler kazanmaz bunu size söyleyeyim. Belki dizi adı gibi olacak ama sonunda hep iyilik kazanır. Kötüler dünyaya hükümdar olmaz. Bunu bir kere bilin biz buna inandığımız için bir aradayız.

BİZ ALTI SİYASİ PARTİ BİR ARAYA GELDİK TÜRKİYE'Yİ YENİDEN HUKUKA KAVUŞTURMAK İÇİN: Bugün 'Enflasyon yüzde 70' derseniz doğru haber, '100' derseniz yalan haber. Bugün bunun hangisi yalan haber arkadaşlar? TÜİK'in rakamları yalan. Bu kadar basit. Buna kim karar verecek? Biz de dikkatli olacağız. Kusura bakmayın hepimiz de dikkatli olacağız. Yani yazar, çizerler de dikkatli olacak, vatandaşlar da dikkatli olacak. Hep birlikte, akılla kazanacağız. Bakın bu seçimlere giderken herkesten rica ediyorum, lütfen duygularımızdan ziyade aklımızla, hukukla, yaptığımız her işin neye yarayıp neye yaramayacağını çok dikkat ederek hareket edelim. Burada vatandaşın da bir görevi var. Bunu sizden rica ediyorum bir hukuk hocası olarak. Ben iki yıllık siyasetçiyim. İki yıl bile olmadı ama ben de 30 seneden beri İstanbul Hukuk Fakültesi'ndeyim. Sizden bir hukukçu olarak rica ediyorum, önce lütfen aklımızla hareket edelim. Bu çok kıymetli. Biz altı siyasi parti bir araya geldik ve Türkiye'yi yeniden hukuka kavuşturmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

YÖNETTİĞİNİZ ANONİM ŞİRKETİ GÖRDÜK, ÜLKEYİ BATMA NOKTASINA GETİRDİ: Biz şu anki Anayasa'ya göre bütün Türkiye'yi yönetme hakkına sahibiz. Cumhurbaşkanı adayımız da inşallah kazanaçcak, bu ülkeyi demokrasiyle yöneteceğini ve hukuka göre yöneteceğini sizlere önceden zaten söz vererek adayımız olacak. Cumhurbaşkanını seçtik ama Meclis'te 360 bulamadık 350 kaldık. Düşünün bu sistem kimin için getirildi? Herhangi bir muhalif fikre sahip bir kişi için mi getirildi? Bu sistem, canının istediği gibi hiç denetlenmeden ülkeyi yönetsin diye mi getirildi? Bakın ne diyor biliyor musunuz sayın Cumhurbaşkanı? ATV'ye verdiği bir röportajda anlatıyor referandum öncesi 'Biz ülkeyi anonim şirket gibi yöneteceğiz' diyor. Ülke anonim şirket gibi yönetilir mi? Yönettiğiniz anonim şirketi gördük, ülkeyi batma noktasına getirdi. Babanızın malı mı bu? Miras mı kaldı size bu ülke? Şimdi bakın Cumhurbaşkanı dolayısıyla eğer Millet İttifakı'nın adayı cumhurbaşkanı olduğunda ama 350 milletvekili çıkardık sadece. AK Parti koşa koşa 'Hadi söz vermiştiniz. Hadi bak millete neler demiştiniz? Hadi gelin parlamenter sisteme geçin' demeyecekler. Onlar bize koşacaklar buna emin olun. Biz ilkeler üzerinden giden insanlarız. Eğer demokrasi istiyorsak, demokrasinin kuralları birdir. Demokrasi bir paket programdır. Biz bu ülkeyi kuvvetler ayrılığının olduğu bir rejime getireceğiz. ve de ona göre bu ülkeyi yeniden hep beraber yeşerteceğiz. Dolayısıyla onların tabii işine geldiği için bize koşacaklar.

HİÇBİR SURETLE BUNLARA DA PAPUÇU BIRAKMAYACAĞIZ: Cumhurbaşkanı bizden olursa ve parlamento çoğunluğu AK Parti'de olursa şöyle bir şey söyleyeyim yine de sistemde cumhurbaşkanı bizden olduğu için bütün yönetim hakkı ve yetkileri Millet İttifakı'nın seçilmiş cumhurbaşkanında olacak. Dolayısıyla biz yine ülkeyi demokrasiyle yönetmek isteyeceğiz ama bu demek değil ki bakın anlattık dedik ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde en büyük kaos Cumhurbaşkanı'nın bir partiden, Meclis'teki çoğunluğun başka partilerden olması getirecek. Evet bunlar bize zor bir dönemi getirir ama biz bütün bu zorluklara hazırlanıyoruz. Bu senaryolara hazırlanıyoruz. En önemlisi şuna inanıyoruz; sizlerin istediğiyle hepimiz bir araya geldik, milletin talebiydi bizi bir araya getirmek. ve sizlerin gücüyle, sizlerin oylarıyla biz cumhurbaşkanlığı sistemini de cumhurbaşkanını da kazanacağız aynı zaman da parlamentoda çoğunluğu elde edeceğiz. Seçimleri de güvenle yapacağız. Hiçbir surette bunlara da pabuç bırakmayacağız, buna emin olabilirsiniz."