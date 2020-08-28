İYİ Partili Ergun: "30 Ağustos'u iftiharla kutlayacağız" - Son Dakika

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında, Büyük Taarruz ile elde edilen destansı zaferin yıl dönümünü iftiharla kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Ergun, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ağustos'un bütün zorluklara rağmen vatanını savunan Türk milletinin muhteşem mücadelesi olduğunu belirtti.

"Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'den başlattığı Büyük Taarruz ile elde ettiği destansı zaferin yıl dönümünü bir kez daha iftiharla kutlayacağız." ifadesini kullanan Ergun, Büyük Taarruz'la birlikte Türk milletinin makus talihini değiştirdiğine dikkati çekti.

İYİ Partililerin içinden geçilen zorlu salgın şartlarına rağmen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir heyecan ve şevk içerisinde kutlayacağını vurgulayan Ergun, "İYİ Partili belediyelerimiz, Türk milletinin bu büyük zaferinin yıl dönümünde yapılacak kutlamalarda salgın tedbirlerine azami hassasiyet göstererek gerekli çalışmaları yapacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Ergun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin istiklali uğrunda şehit ve gazi olan tüm kahramanları rahmet ve şükranla andı.