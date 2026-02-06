İyilik Derneği\'nden Profesyonel Arama Kurtarma Ekipleri

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede kesintisiz insani yardım çalışmaları yürüten İyilik Derneği (İYİLİKDER), afetlere karşı müdahale kapasitesini artırdığını duyurdu. Dernek, AFAD koordinasyonunda yürütülen zorlu akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak, Türkiye'nin sınırlı sayıdaki 'Orta Seviye Arama Kurtarma Ekipleri'nden biri olduğunu aktardı.

6 Şubat sürecinde edinilen derslerin bu profesyonelleşme adımında kilit rol oynadığını belirten İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çiçek, "6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren gönüllülerimizle sahadaydık. O sarsıcı süreçte yardım ulaştırmanın ötesinde, depremin ülkemiz için bir kaçınılmazlık olduğunu ve saniyelerin ne kadar hayati önem taşıdığını bir kez daha derinden hissettik. Bu bilinçle, 'nasıl daha fazla can kurtarabiliriz?' sorusuna yanıt olarak profesyonel Arama Kurtarma Ekibimizi kurduk. Bugün geldiğimiz noktada, AFAD akreditasyonumuzla milletimizin hizmetine hazırız" dedi.

Alanında uzman ve tamamı gönüllülerden oluşan 80 kişilik Orta Seviye Arama Kurtarma Ekibi, operasyonel gücünü 250 kalem teknik teçhizatla destekleyerek afetlere müdahale noktasında tam donanımlı bir yapı sergiliyor. Kapasitesini Türkiye geneline yaymayı hedefleyen İyilik Derneği; biri İstanbul'da, beşi ise Anadolu'nun farklı illerinde olmak üzere toplam 6 adet Hafif Seviye ekibin akreditasyon hazırlıklarını da eş zamanlı olarak sürdürdüğünü bildirdi.

Dernek, arama kurtarma faaliyetlerini psikososyal destekle güçlendirmek amacıyla Adıyaman ve İstanbul merkezli 2 ayrı uzman ekip yapılandırdı. Hafif seviye ekiplerde görev alan 230'u aşkın yeni gönüllüyle birlikte toplamda 310 kişiyi aşan arama kurtarma kadrosuna ulaşan İyilik Derneği, genişleyen saha ağı ve artan gönüllü sayısıyla Türkiye'nin afet yönetim kapasitesine stratejik bir katkı sağlamayı hedefliyor.

ZEYTİNBURNU'NDA 15 ORTAOKULDA AFET BİLİNCİ AŞILANDI

İyilik Derneği, afetlere sadece müdahale etmekle kalmayıp, toplumda afet kültürünü kalıcı hale getirmek adına önleyici faaliyetlere de önem veriyor. Bu kapsamda, Kasım 2025'te başlatılan ve Ocak 2026'ya kadar aralıksız devam eden eğitim programı çerçevesinde, Zeytinburnu genelindeki 15 ortaokulda kapsamlı 'Deprem Farkındalık Eğitimleri' gerçekleştirildi. Uzman eğitmenler ve gönüllü ekipler tarafından verilen seminerler; görsel materyaller ve uygulamalı çalışmalarla desteklenerek öğrencilerin afet anında doğru davranış modellerini kazanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Eğitim süreçlerini pratik tatbikatlarla pekiştiren dernek, çocukların afet risklerine karşı hem fiziksel hem de psikolojik olarak direnç kazanmasına katkı sundu. Zeytinburnu'ndaki okullarda tamamlanan bu yoğun eğitim takvimiyle binlerce öğrenciye ulaşıldı. İyilik Derneği, bu eğitim hamlesini öncelikli olarak İstanbul geneline yaymayı; Anadolu'daki hafif seviye ekiplerin akreditasyon süreçleri tamamlandığında ise projeyi Türkiye geneline taşımayı hedefliyor.

'İYİLİK ELİ UZATAN KÜRESEL BİR AKTÖR OLMAYI AMAÇLIYORUZ'

Ekibin teknik kapasitesi ve gelecek vizyonu hakkında açıklamalarda bulunan İyilik Derneği Arama Kurtarma Ekibi Afet Koordinatörü Tevfik Ünal, hedeflerinin yerel başarının ötesine geçmek olduğunu söyledi. Ünal, "24-26 Mayıs 2024 tarihlerinde girdiğimiz Orta Seviye sınavını başarıyla vererek Türkiye'deki yaklaşık 14 akredite ekipten biri olduk. Ancak durmuyoruz. Hedefimiz, Birleşmiş Milletler bünyesindeki INSARAG (Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu) sistemine dahil olmak. Bu akreditasyonu alarak, sadece ülkemizde değil, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanacak afetlerde de profesyonel standartlarda 'iyilik eli' uzatan küresel bir aktör olmayı amaçlıyoruz" dedi.