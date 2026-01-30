İzinsiz Sermaye Operasyonu: 26 Gözaltı - Son Dakika
İzinsiz Sermaye Operasyonu: 26 Gözaltı

30.01.2026 09:39
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttükleri belirlenen 26 şüpheli polis ekipleri tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti' suçlarından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazılı başvurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında DMCFX.com uzantılı internet sitesi üzerinden izinsiz bir şekilde kaldıraçlı alım satım yapıldığı belirlendi. Soruşturmada, çeşitli şirketlere ait banka hesapları kullanılarak Türkiye'deki kişilere yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyeti yürütüldüğü, 2020-2022 yılları arasında şüphelilerce kullanılan hesaplara çok sayıda kişi tarafından TL ve döviz cinsinden para transferi yapıldığı ve bu yolla organize şekilde menfaat sağlandığı tespit edildi.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti' suçlarından 34 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İstanbul, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

