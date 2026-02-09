İzleyici Alışkanlıklarında Dönüşüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzleyici Alışkanlıklarında Dönüşüm

İzleyici Alışkanlıklarında Dönüşüm
09.02.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yönetmen Selçuk Esen, genç izleyicinin televizyonu beklemeyi reddettiğini vurguladı.

YÖNETMEN Selçuk Esen, sosyal medyanın izleyicideki sabır eşiğini saniyelere indirdiğini belirterek, "Genç izleyici televizyondan kopmadı, sadece beklemeyi bıraktı. Artık içerik platforma değil, izleyiciye uyum sağlamak zorunda. Televizyon ölmüyor ama izleyici çok net bir şekilde değişti. Artık insanlar yayın saatine göre hayatını planlamıyor. Ne izleyeceğine, ne zaman ve ne kadar izleyeceğine kendisi karar veriyor" dedi.

Televizyon ve dijital medya alanında 10 yıllık deneyime sahip Yönetmen Selçuk Esen, izlenme alışkanlıklarının köklü biçimde değiştiğini belirterek, "RTÜK tarafından gerçekleştirilen 'Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması', Türkiye'de ekran başında geçirilen sürenin ve medya tercihlerinin dikkat çekici boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye genelinde günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 43 dakika olarak belirlenirken; bu süre, 65 yaş ve üzeri grupta 5 saat 16 dakikaya kadar çıkıyor. Asıl dönüşüm teknolojiden ziyade izleyici alışkanlıklarında yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

'REKABET PLATFORMLAR DEĞİL, REFLEKSLER ARASINDA'

Yönetmen Selçuk Esen, "Eskiden izleyici kendisine sunulanı izlerdi. Bugün ise içerik izleyiciye uyum sağlamak zorunda. Bu kural hem dijital hem de geleneksel televizyon için geçerli. İzleyici, içeriğe saniyeler içinde karar veriyor. İlk birkaç saniyede bağ kuramayan içerik, platformu ne olursa olsun kaybediyor. Bu refleks sosyal medyada oluştu, ancak artık tüm ekranlara yayıldı" ifadelerini kullandı.

'GENÇ İZLEYİCİ TELEVİZYONU DEĞİL, BEKLEMEYİ REDDETTİ'

Özellikle Z kuşağı ve genç izleyici kitlesinin televizyondan koptuğu yönündeki iddialara da değinen Esen, durumun bir reddedişten ziyade bir 'hız' beklentisi olduğunu söyleyerek değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

"Genç izleyici televizyonu tamamen bırakmadı. Sadece 'saat 20: 00'da başlar' fikrini kabul etmiyor. Onlar için içerik, ihtiyaç duydukları anda orada olmalı. Öte yandan, bu bir kamera ya da platform meselesi de değil. Bu, izleyiciyi anlama meselesi. Önümüzdeki dönemde tartışma 'televizyon mu, dijital mi?' sorusundan uzaklaşarak, her bir ekran için doğru anlatım dilini kurma noktasına evrilecek."

Kaynak: DHA

Televizyon, Yönetmen, Selçuk, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzleyici Alışkanlıklarında Dönüşüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
İstanbul konserleri biten Tarkan’dan duygusal mesaj İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj

10:24
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
10:16
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım ’beni öldür’ dedi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09:51
Dosyada şoke eden detay Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 11:32:36. #7.11#
SON DAKİKA: İzleyici Alışkanlıklarında Dönüşüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.