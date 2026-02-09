İzleyici Alışkanlıklarında Dönüşüm

YÖNETMEN Selçuk Esen, sosyal medyanın izleyicideki sabır eşiğini saniyelere indirdiğini belirterek, "Genç izleyici televizyondan kopmadı, sadece beklemeyi bıraktı. Artık içerik platforma değil, izleyiciye uyum sağlamak zorunda. Televizyon ölmüyor ama izleyici çok net bir şekilde değişti. Artık insanlar yayın saatine göre hayatını planlamıyor. Ne izleyeceğine, ne zaman ve ne kadar izleyeceğine kendisi karar veriyor" dedi.

Televizyon ve dijital medya alanında 10 yıllık deneyime sahip Yönetmen Selçuk Esen, izlenme alışkanlıklarının köklü biçimde değiştiğini belirterek, "RTÜK tarafından gerçekleştirilen 'Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması', Türkiye'de ekran başında geçirilen sürenin ve medya tercihlerinin dikkat çekici boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye genelinde günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 43 dakika olarak belirlenirken; bu süre, 65 yaş ve üzeri grupta 5 saat 16 dakikaya kadar çıkıyor. Asıl dönüşüm teknolojiden ziyade izleyici alışkanlıklarında yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

'REKABET PLATFORMLAR DEĞİL, REFLEKSLER ARASINDA'

Yönetmen Selçuk Esen, "Eskiden izleyici kendisine sunulanı izlerdi. Bugün ise içerik izleyiciye uyum sağlamak zorunda. Bu kural hem dijital hem de geleneksel televizyon için geçerli. İzleyici, içeriğe saniyeler içinde karar veriyor. İlk birkaç saniyede bağ kuramayan içerik, platformu ne olursa olsun kaybediyor. Bu refleks sosyal medyada oluştu, ancak artık tüm ekranlara yayıldı" ifadelerini kullandı.

'GENÇ İZLEYİCİ TELEVİZYONU DEĞİL, BEKLEMEYİ REDDETTİ'

Özellikle Z kuşağı ve genç izleyici kitlesinin televizyondan koptuğu yönündeki iddialara da değinen Esen, durumun bir reddedişten ziyade bir 'hız' beklentisi olduğunu söyleyerek değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

"Genç izleyici televizyonu tamamen bırakmadı. Sadece 'saat 20: 00'da başlar' fikrini kabul etmiyor. Onlar için içerik, ihtiyaç duydukları anda orada olmalı. Öte yandan, bu bir kamera ya da platform meselesi de değil. Bu, izleyiciyi anlama meselesi. Önümüzdeki dönemde tartışma 'televizyon mu, dijital mi?' sorusundan uzaklaşarak, her bir ekran için doğru anlatım dilini kurma noktasına evrilecek."