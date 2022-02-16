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İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

16.02.2022 14:46
İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.

İzmir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesindeki Karaabdullah Burnu'nun güneyinde düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer yandan, Çeşme açıklarındaki Kara Ada'nın güneyinde de lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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