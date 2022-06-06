İzmir Balçova'da Orman Yangını - Son Dakika
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İzmir Balçova'da Orman Yangını

06.06.2022 22:22

İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan bu gece çıkan orman yangınına 2 uçak, 2 helikopter, 30 arazöz, 14 su tankeri ve 5 dozer ile havadan-karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan bu gece çıkan orman yangınına 2 uçak, 2 helikopter, 30 arazöz, 14 su tankeri ve 5 dozer ile havadan-karadan müdahale ediliyor.

Bugün saat 20.00 sıralarında Balçova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Balçova Teleferik civarındaki yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ilk anda 10 arazöz, 5 su tankeri, 2 helikopter ve 2 uçak ile müdahale etti. Saat 20.40 civarında müdahale eden arazöz sayısı 30, su tankeri 14, dozer sayısı ise 5 oldu. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin takviye edildiği belirtildi.

İzmir Balçova'da Orman Yangını
İzmir Balçova'da Orman Yangını
İzmir Balçova'da Orman Yangını
İzmir Balçova'da Orman Yangını
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Kaynak: ANKA

Balçova, İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Balçova'da Orman Yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Balçova'da Orman Yangını - Son Dakika
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