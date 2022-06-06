İzmir Balçova'da Orman Yangını

İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan bu gece çıkan orman yangınına 2 uçak, 2 helikopter, 30 arazöz, 14 su tankeri ve 5 dozer ile havadan-karadan müdahale ediliyor.

Bugün saat 20.00 sıralarında Balçova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Balçova Teleferik civarındaki yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ilk anda 10 arazöz, 5 su tankeri, 2 helikopter ve 2 uçak ile müdahale etti. Saat 20.40 civarında müdahale eden arazöz sayısı 30, su tankeri 14, dozer sayısı ise 5 oldu. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin takviye edildiği belirtildi.