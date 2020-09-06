İZMİR Barınakta iç sızlatan görüntüler tepki çekiyor - Son Dakika

İZMİR Barınakta iç sızlatan görüntüler tepki çekiyor

Barınakta iç sızlatan görüntüler tepki çekiyorİZMİR'in Tire Belediyesi Köpek ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanseverler, köpeklerin kötü koşullarda bakıldığını öne sürüp tepki gösterdi.

Barınakta iç sızlatan görüntüler tepki çekiyor

İZMİR'in Tire Belediyesi Köpek ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanseverler, köpeklerin kötü koşullarda bakıldığını öne sürüp tepki gösterdi. 1 yıldır hayvan hakları için mücadele verilen ve pek çok kez gündeme gelen barınakta, belediyenin söz verdiği gibi; hayvanların yaşam koşullarını bir an önce düzeltmesi isteniyor.

Tire Belediyesi Köpek ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanseverler, geçen yıldan itibaren başlatmış oldukları mücadeleyi sürdürüyor. Birçok köpeğin açlıktan öldüğünü belirten hayvanseverler, koşulların iyileştirileceğine dair belediye tarafından söz aldıklarını ancak hala iyileştirme yapılmamasını söyleyerek tepki gösterdi. Hayvanların mama sıkıntısı çektiği, birçoğunun uyuz olduğu ve ölüme terk edildiği iddia edildi. Öte yandan 1 yıldır hayvan hakları için mücadele verilen ve pek çok kez gündeme gelen barınakta hayvanların durumunun çok kötü olduğunu söyleyen Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Tire Temsilcisi Seher Kul, "Yaklaşık 1 yıldır bir mücadele içindeyiz. Yeni gelen belediye ile birlikte uzlaşma halinde yola çıktık ancak maalesef verdikleri sözleri tutmadılar. Tedavi yok. Mama ihalesine hala girilmedi. Temizlik anlamında çok kötü durumda. Hayvanlar ölüyor. Geçen yıl bir köpeğin bir köpeği yediğini gözlerimizle gördük. Uyuzdan hayvanların yırtındığını ve vücutlarının yaralar içerisinde olduğunu gördük. Şu an hala daha birçok köpek uyuzlu. Kanlı ishal var. Gençlik hastalığına kapılıp ölen yavrular var. Ciddi anlamda sıkıntılar var. Maalesef Tire Belediye Başkanı verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı" dedi.

KÖPEK MEZARLIĞINA ÇOCUK PARKI

Barınağın içinde boş bir alan olduğunu söyleyen Kul, "Oraya kepçeleri getiriyorlar. Bir işçi, ölen köpekleri toplayıp çukurların içine gömüyor. Orası için bir projeleri vardı. O alana çocuk parkı yapmak istediler. Şimdi düşünüyorum ölen köpeklerin üzerinde bir park nasıl yapılabilir? Geçen hafta buraya gelerek mama bağışında bulunmak istedik. Barınağa girdiğimizde ziyaretçi saati olduğu için belediye veterineri ve barınak veterineri bize zaman ayıramadı. Biz gezmeye başladık. Ölecek durumda ve uyuzlu köpekleri gördük. Uyuzlu olmayan hayvanların da uyuzlu olanların yanına koyulması sebebiyle hastalık bulaşıyordu. Bu şekilde olmaması gerektiğini dile getirdik ama maalesef durum hakaret boyutlarına vardı. Bir köpeğin çok kötü durumda olduğunu görerek yanına girmeye çalıştım ancak izin verilmedi. Darp edildim ve şikayetçi oldum. Bizim mücadelemiz hayvanların aç kalmaması, sağlıklı koşullarda yaşaması, mama temin edilmesi ve aşılarının yapılması için. Belediyenin görevini yerine getirmesini istiyoruz" diye konuştu.

"AÇLIKTAN TAŞ KESİLİP ÖLDÜKLERİNİ GÖRDÜM"

Tire'de yaşayan hayvanseverlerden Fulya Erdal, "Barınakta hayvanların birbirlerine karşı hırçınlaşmalarını gördüm. Açlıktan taş kesilip öldüklerini gördüm. Belli bir alanda ölüp gömüldüklerini duydum. Biz duyarlı arkadaşlarla gömülen yerleri açtırmak istiyoruz. Geçen yıldan beri mücadele veriliyor. Görüyorum ki hiç yaptırım yok. Böyle olduğu sürece bu hayvanlar ne kadar yaşamaya mücadele ederler bilmiyorum" dedi.

İZMİR Barınakta iç sızlatan görüntüler tepki çekiyor

Tire Belediyesi, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 09:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Barınakta iç sızlatan görüntüler tepki çekiyor - Son Dakika

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