İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 79 Köye Ücretsiz İnternet Hizmeti

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, dijital eşitsizliği azaltmak ve herkesin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla 79 köye ücretsiz internet hizmeti götürdü. Dijital okuryazarlığı artırmak için köylerde teknoloji eğitimleri, dijital destek noktaları ve akıllı köy uygulamaları gibi yeni projeler de hayata geçirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 79 köyde ücretsiz internet dönemi başlattı. Dijital eşitsizliği azaltmak ve herkesin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen proje, yıl sonuna kadar daha da yaygınlaşacak. Köy merkezlerine kurulan WizmirNET erişim noktalarıyla (Access Point) vatandaşlar ücretsiz olarak internete bağlanabiliyor. Fiber altyapının ulaştığı bölgelerde yüksek hız sağlanırken, ulaşamadığı yerlerde radyo link çözümleri kullanılıyor. Ayrıca bağlantı güvenliği ve içerik filtrelemesi konusunda da gerekli önlemler alınıyor.

Yeni köyler eklenecek

Ücretsiz internet özellikle kırsal bölgelerde internet erişimi sınırlı olduğundan, vatandaşların eğitim, tarım, sağlık ve iletişim alanlarında dijital imkanlardan eşit şekilde yararlanmasını sağlıyor. Özellikle öğrencilerin uzaktan eğitime erişimi kolaylaşıyor, çiftçiler tarımsal destek ve hava durumu bilgilerine anlık ulaşabiliyor. Ayrıca e-devlet işlemleri, online sağlık hizmetleri gibi konularda da büyük kolaylık sağlıyor. Proje ile amaç sadece internet erişimi sağlamak değil, aynı zamanda dijital okuryazarlığı artırmak. Önümüzdeki dönemde köylerde teknoloji eğitimleri, dijital destek noktaları ve akıllı köy uygulamaları gibi yeni projelerin de hayata geçmesi planlanıyor.

Karahan: Amacımız yıl sonuna kadar bu sayıyı artırmak

Dijital çağda internetin artık bir lüks değil ihtiyaç olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürü İbrahim Karahan, "İzmir'de 439 noktada ücretsiz internet hizmeti sağlıyoruz. Şimdi 79 köyümüzde de başladı" dedi.

Muhtar Göksoy: Anında geldiği için herkes çok memnun

Kemalpaşa Gökçeyurt Muhtarı Ali İhsan Göksoy, "Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bir gün içinde internetimiz geldi. Çocuklarımıza çok faydalı olacak. Çocuklarımız her yere ulaşsın, derslerine çalışsın diye internet istemiştik. Anında internet geldiği için herkes çok memnun" dedi.

"Bizim için büyük bir avantaj"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkür eden Salih Sönmez, "Çok memnunuz. Bizim çocuklar taşımalı okuyor, uzaktan eğitim alıyor. İnternetin ücretsiz oluşu da avantaj oldu bizim için. Eğitim açısından çok sevindik bu işe. Biz üreticiyiz, havanın yağışlı olup olmadığını takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hizmetin her türlüsü güzel"

Mahmut Sönmezler de, "Hizmetin her türlüsü güzel. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne köylerimizi düşündüğü için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.