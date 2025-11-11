İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Kooperatiflere Hukuki Uyarı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm alanlarında işlerin gecikmesine neden olan, uzlaşmadan ve iyi niyetten uzak yaklaşım gösteren kooperatif yönetimleri hakkında, oluşan ve oluşacak kamu zararı nedeniyle her türlü hukuki girişimde bulunulacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentsel dönüşüm projelerinin hızlı şekilde hayata geçirildiği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ arasında imzalanan protokoller ile yapım aşaması başlatılan etaplarda hukuki sorunların çözümüne yönelik çalışmaların da yine hızla sürdürüldüğü ifade edildi.

Örnekköy 3'üncü ve 4'üncü etaplar için yapılan ikmal ihalesi neticesinde yüklenici firmanın faaliyetlerini aksatmadan devam ettirdiği ve 2026'nın bahar aylarından itibaren konut teslimlerine başlanmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, Uzundere 3'üncü etapta ise inşaatların tamamlanması için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ikmal ihalesinin yapıldığı ve yüklenici firma ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

"Yapım etaplarında inşaatların bir an önce tamamlanmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi'nin beklenmedik bir dirençle karşılaştığı" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi'nin yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan ihale konusu alanda şantiye şefi ve fenni mesulü sahaya almayarak ikmal ihalesi yüklenicisine yer teslimi yapılmasına engel oldu. Belediye Kanunu'nun 73'üncü maddesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilan edilen kentsel dönüşüm alanında tüm yetkiye sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli karşılaştıkları durumu tutanakla kayıt altına aldı."

Engellemeler gecikme yaşatır, kamu zararı yaratır

Kooperatif yönetimlerinin ikmal inşaatlarının devam etmesini engellemeye yönelik tutumlarının hak sahiplerinin ve projelere dahil olan kooperatif üyelerinin konutları teslim alma sürecini geciktireceğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumun ayrıca maliyet artışı nedeniyle kamu zararına yol açacağını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda kentsel dönüşüm alanlarında işlerin gecikmesine neden olan, uzlaşmadan ve iyi niyetten uzak yaklaşım gösteren kooperatif yönetimleri hakkında, oluşan ve oluşacak kamu zararı nedeniyle her türlü hukuki girişimde bulunulacağı bildirilen açıklamada, "İzmir'de uzun yıllardır yüzde yüz uzlaşıyla, yerinde, belediye garantörlüğünde Türkiye'ye model olacak şekilde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli adımlar atılıyor. Mevcut inşaatların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi bir yandan da kooperatif yönetimleriyle görüşmelerini devam ettiriyor" denildi.

Açıklamada, uzlaşmalar neticesinde hak sahiplerine ait tapuların devredilmesiyle mülkiyetin tamamı Büyükşehir Belediyesi'ne geçerken kentsel dönüşüm alanlarında hak sahibi olan ve evini tahliye eden vatandaşlara yeni konutları teslim edilinceye kadar kira yardımı ödemesi yapıldığı anımsatıldı.