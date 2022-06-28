18-26 yaş arası gençlere açık kamplar için başvurular www.gencizmir.com üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu kabul edilen gençler seçtikleri kamp yeri ve tarihe göre sadece çadırlarını yanlarında getirerek kampa katılabiliyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alaçatı, gençlik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir Büyükşehir'in Dördüncü Kampı Alaçatı'da - Son Dakika

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