İzmir Büyükşehir'in Dördüncü Kampı Alaçatı'da - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir'in Dördüncü Kampı Alaçatı'da

28.06.2022 14:23
İzmir Büyükşehir'in Dördüncü Kampı Alaçatı'da

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençleri doğa ve eğlenceyle buluşturduğu gençlik çadır kamplarının dördüncüsü 4-6 Temmuz tarihleri arasında Alaçatı Oasis’te düzenleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençleri doğa ve eğlenceyle buluşturduğu gençlik çadır kamplarının dördüncüsü 4-6 Temmuz tarihleri arasında Alaçatı Oasis'te düzenleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in genç odaklı kent vizyonu doğrultusunda başlattığı "Gençlik Çadır Kampları"nın dördüncüsü Alaçatı'da başlıyor. İnciraltı, Çandarlı ve Güzelbahçe Yelki'deki Olivelo Yaşayan Park'ın ardından 4-6 Temmuz tarihleri arasında Çeşme Alaçatı Oasis'te düzenlenecek kamp, "doğa ve deniz" temasıyla yapılıyor. Üç günlük kampta Ilıca Plajı'nda Çeşme'nin eşsiz denizinin tadını çıkaracak gençler, Aqua Park etkinliğinden konsere kadar bir dolu programa katılabilecek.

18-26 yaş arası gençlere açık kamplar için başvurular www.gencizmir.com üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu kabul edilen gençler seçtikleri kamp yeri ve tarihe göre sadece çadırlarını yanlarında getirerek kampa katılabiliyor.

Sonraki Gençlik Çadır Kampları'nın tarihleri şöyle;

19-21 Temmuz: Çandarlı

29-31 Temmuz: Özdere

2-4 Ağustos: Alaçatı

15-17 Ağustos: Bergama Kozak

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir'in Dördüncü Kampı Alaçatı'da - Son Dakika

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