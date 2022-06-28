İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
'in genç odaklı kent vizyonu doğrultusunda başlattığı "Gençlik Çadır Kampları"nın dördüncüsü Alaçatı'da başlıyor. İnciraltı, Çandarlı
ve Güzelbahçe Yelki
'deki Olivelo Yaşayan Park'ın ardından 4-6 Temmuz tarihleri arasında Çeşme
Alaçatı Oasis'te düzenlenecek kamp, "doğa ve deniz" temasıyla yapılıyor. Üç günlük kampta Ilıca Plajı'nda Çeşme'nin eşsiz denizinin tadını çıkaracak gençler, Aqua Park etkinliğinden konsere kadar bir dolu programa katılabilecek.
18-26 yaş arası gençlere açık kamplar için başvurular www.gencizmir.com üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu kabul edilen gençler seçtikleri kamp yeri ve tarihe göre sadece çadırlarını yanlarında getirerek kampa katılabiliyor.
Sonraki Gençlik Çadır Kampları'nın tarihleri şöyle;
19-21 Temmuz: Çandarlı
29-31 Temmuz: Özdere
2-4 Ağustos: Alaçatı
Kaynak: ANKA
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Son Dakika › Güncel › İzmir Büyükşehir'in Dördüncü Kampı Alaçatı'da - Son Dakika
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