İzmir'de alacak-verecek cinayeti: Bin 500 lira alacağını istedi, canından oldu - Son Dakika

İzmir'de alacak-verecek cinayeti: Bin 500 lira alacağını istedi, canından oldu

16.05.2021 20:55

İzmir'de alacak-verecek cinayeti: Bin 500 lira alacağını istedi, canından oldu İzmir'in Bornova ilçesinde, bin 500 lira alacağı olduğu iddia edilen kişinin evine giden adam, silahla vurularak öldürüldü.

İzmir'de alacak-verecek cinayeti: Bin 500 lira alacağını istedi, canından oldu

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, bin 500 lira alacağı olduğu iddia edilen kişinin evine giden adam, silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sıralarında Meriç Mahallesi 5648 sokakta bulunan 3 katlı bir apartman içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Volkan Akçay ile kardeşi N.A., bin 500 lira alacakları olduğu öne sürülen yabancı uyruklu Ahmad K.'nin evine gitti. Volkan Akçay ile Ahmad K. aralarında konuşurken Akçay'ın kardeşi N.A., bu sırada dışarı çıkarak beklemeye başladı. Volkan Akçay ile Ahmad K. arasında konuşma esnasında başlayan tartışma büyüyerek kavga dönüşünce, Ahmad K. tabancayla Volkan Akçay'a ateş etti. Vücuduna mermi isabet eden Akçay, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan N.A., eve girince ağabeyini yerde yatarken gördü. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Akçay'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, şüpheli Ahmad K., Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Silahla vurularak hayatını kaybeden Volkan Akçay'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de alacak-verecek cinayeti: Bin 500 lira alacağını istedi, canından oldu
İzmir'de alacak-verecek cinayeti: Bin 500 lira alacağını istedi, canından oldu
İzmir'de alacak-verecek cinayeti: Bin 500 lira alacağını istedi, canından oldu
İzmir'de alacak-verecek cinayeti: Bin 500 lira alacağını istedi, canından oldu

Meriç, Silah, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de alacak-verecek cinayeti: Bin 500 lira alacağını istedi, canından oldu - Son Dakika


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