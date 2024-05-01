CHP İzmir\'de 1 Mayıs yürüyüşü düzenledi

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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR)- İzmir'de partisinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşüne katılan CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, " İstanbul'da yaşananlar ülkemiz demokrasisi adına gerçekten üzüntü verici. Ama bu emek mücadelesini, işçinin, emekçinin dayanışmasını, hakkını aramasını hiçbir şekilde zor kullanarak alanları kapatarak, Taksim'i kapatarak engelleyemezler" dedi.

DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, TMMOB, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ile İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Bileşenleri'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenleyeceği büyük miting öncesi CHP İzmir örgütleri Konak Lozan Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

YÜCEL: "TAKSİM'İ KAPATARAK ENGELLEYEMEZLER"

Yürüyüşte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne dair değerlendirmelerde bulunan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Bugün emek mücadelesi için haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlar için bir sembol bir gün. Bugün biz de İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi olarak il başkanlığımızı, örgütlerimizle, büyükşehir belediye başkanımız, belediye başkanlarımız, genel başkan yardımcıları, milletvekillerimizle birlikte kortej yürüyüşümüzü yapıyoruz. Birazdan alanda olacağız. İstanbul'da yaşananlar tabii ki ülkemiz demokrasisi adına gerçekten üzüntü verici. Ama bu emek mücadelesini, işçinin, emekçinin dayanışmasını, hakkını aramasını hiçbir şekilde zor kullanarak alanları kapatarak, Taksim'i kapatarak engelleyemezler" dedi.

TUGAY: "AYDINLIK GÜNLERE ADIM ADIM YÜRÜYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ise "Biz bütün 1 Mayıslarda hep alanlarda olduk. Bu sene de öyleyiz. Bugün CHP örgütü, il başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hep beraber katılan tüm misafirlerimizle beraber yürüyoruz. Emeğin, hakkın yanında olduğumuzu, demokrasinin eşitliğinde olduğumuzu bugün de her zaman olduğu gibi gösteriyoruz. İnşallah aydınlık günlere adım adım yürüyoruz. 1 Mayıs tüm emekçilere tüm halkımıza kutlu olsun" diye konuştu.

ASLANOĞLU: CHP'LİLER EMEK MÜCADELESİ NEREDEYSE ORADA

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da "CHP örgütleri sadece bugün değil bugüne kadar emek mücadelesi neredeyse CHP'liler hep orada oldular. Bugünden sonra da işçinin, emekçinin, emeklinin yanında olmaya devam edecekler. Ta ki gasp edilen hakları geri alınana kadar" ifadelerini kullandı.