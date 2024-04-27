Ege Çevre ve Kültür Platformu, Akkuyu Nükleer Santralinin Durdurulmasını İstedi - Son Dakika
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Ege Çevre ve Kültür Platformu, Akkuyu Nükleer Santralinin Durdurulmasını İstedi

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Ege Çevre ve Kültür Platformu, Çernobil nükleer felaketinin 38. yıl dönümünde Akkuyu nükleer santralinin yapımının durdurulmasını talep etti. Gaziemir'deki kurşun fabrikasındaki radyoaktif atığa dikkat çeken EGEÇEP, nükleer atıkların bertaraf edilmemesinin iktidarın vurdumduymazlığının kanıtı olduğunu belirtti.

27.04.2024 11:01  Güncelleme: 11:20
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(İZMİR) - Ege Çevre ve Kültür Platformu, (EGEÇEP) Çernobil nükleer felaketinin 38. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Akkuyu nükleer santralinin yapımının durdurulmasını istedi. Gaziemir'deki kurşun fabrikasındaki atığa dikkat çeken EGEÇEP, Eşsözcüsü Baha Okar, "Gaziemir'deki gibi göz önünde ve sınırlı bir alanda bulunan radyoaktif atıkla başa çıkamayan iktidarın, nükleer santrallerin devasa atıklarıyla ya da olası bir nükleer kazayla hiç başa çıkamayacağı açıktır" dedi.

Ege Çevre ve Kültür Platformu, (EGEÇEP) Çernobil nükleer felaketinin 38. yıl dönümünde, " İzmir'in Çernobili" olarak bilinen Gaziemir'deki eski kurşun fabrikasında açıklama yaptı. Açıklamaya, İzmir Kent Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu'ndan Onur Eştürk ve Dönem Sözcüsü Ayhan Aksoy da katıldı.

EGEÇEP eşsözcüsü Baha Okar, bir deprem bölgesi olan Türkiye'de, aktif Kıbrıs ada yayı faylarının etki alanında bulunan Akkuyu'da inşa edilen nükleer santralin Çernobil ya da Fukuşima gibi büyük bir nükleer felakete dönüşebileceğini vurguladı. Gaziemir'deki tehlikeli radyoaktif atıkların 17 yıl önce saptandığına ancak bu süre zarfında atıkların bertaraf edilmesi için hiçbir ciddi adımın atılmadığına dikkat çeken Oker, bu durumun AKP- MHP iktidarının nükleer tehdit karşısındaki vurdum duymazlığının kanıtı olduğu ifade etti.

Okar, şunları söyledi:

"Varlığı 17 yıl önce tespit edilen, tonlarca nükleer atık yanı başımızda. Bu nükleer bela yıllardır burada duruyor, yasal sınırın 7291 kat üzerinde radyasyona sebep oluyor. Mahalle halkının, etrafındaki tüm canlıların, İzmirlilerin yaşamını, sağlığını tehdit ediyor. Ancak şimdiye dek bertaraf edilmesi için, bu alanın temizlenmesi için, ilgili Bakanlıklar tarafından bir şey yapılmış değil. Bu tehditle birlikte yaşayan mahalle halkının, muhtarların, Belediyelerin ve çevre örgütlerinin çığlığı, duymazdan geliniyor. Bu nükleer atıkların nereden, hangi yasa dışı yollarla, kimler tarafından getirildiği bile ortaya çıkarılmış değil.

Gaziemir'deki gibi göz önünde ve sınırlı bir alanda bulunan radyoaktif atıkla başa çıkamayan iktidarın, nükleer santrallerin devasa atıklarıyla ya da olası bir nükleer kazayla hiç başa çıkamayacağı açıktır. Akkuyu nükleer santral projesini derhal durdurun. İzmir'deki nükleer çöplüğü temizlemek için acil olarak ve şeffaf bir şekilde harekete geçin."

Basın açıklamasına katılan mahalleliler atık sahasından gelen kokudan ve özellikle yağmurlu havalarda yükselen dumandan rahatsız olduklarını, komşuları arasında kanser ve düşük vakalarının arttığını belirtti.

Ege Çevre ve Kültür Platformu, Akkuyu Nükleer Santralinin Durdurulmasını İstedi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ege Çevre ve Kültür Platformu, Akkuyu Nükleer Santralinin Durdurulmasını İstedi - Son Dakika

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