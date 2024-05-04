"Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var

Ekonomi

Ezel kadrosu yıllar sonra bir arada

İzmir'in Çeşme ilçesinde yetişen damla sakızı, coğrafi işaretle tescillendi.

Çeşme Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna "Çeşme damla sakızı" için yapılan tescil başvurusu onaylandı.

AB İÇİN DE BAŞVURU YAPILACAK

Dünya pazarında "mastika" olarak bilinen, gıda, sağlık ve kozmetik alanında kullanılan damla sakızı için Avrupa Birliği'nden (AB) de coğrafi işaret tescili almak üzere başvuru yapılacağı belirtildi.