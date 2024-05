CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetimi ilçe örgütleri ve belediye başkanlarını ziyaret ederek yeni dönem çalışmalarını değerlendirdi

Güncel

(İZMİR)- CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetimi, ilçe örgütleri ve belediye başkanlarını ziyaret ederek yerel seçim sonuçları ve yeni dönemde yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantılarına başladı. İlk olarak Kiraz, Beydağ, Tire ve Bayındır ilçelerini ziyaret eden Aslanoğlu, "Bizim özellikle belediye başkanlarımızdan beklentimiz, 100 yıl sonrada bu seçimler konuşulurken, CHP'li belediyelerin bu tarihi desteğin karşılığını fazlasıyla verdiğinin de konuşulmasıdır" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetimi, yerel seçimlerin ardından yeni dönemde yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere ilçe örgütleri ve belediye başkanlarıyla toplantılara başladı. Aslanoğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Kiraz, Beydağ, Tire ve Bayındır ilçelerini ziyaret etti. CHP ilçe yönetim kurulları ile toplantı yapan CHP İl Yönetimi, daha sonra Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ve Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'yu ve meclis üyelerine kutlama ziyareti yaptı.

"100 YIL SONRADA CHP'NİN BİRİNCİ PARTİ OLDUĞU BU SEÇİMLER KONUŞULACAK VE HATIRLANACAKTIR"

31 Mart sonrasında büyükşehirde ve 28 ilçede büyük başarı yakaladıklarının belirten Aslanoğlu, bu başarının gerçek sahiplerinin İzmirliler olduğunun altını çizerek, bu desteğin belediye başkanlarının sorumluluğunu daha da arttırdığına vurgu yaptı. İlçe değerlendirme toplantılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Şenol Aslanoğlu, şunları ifade etti:

"İl yönetim kurulumuz ile birlikte hem yerel seçimlerde canla başla çalışan ilçe örgütlerimize hem de ilçelerinde büyük farklarla seçim kazanan belediye başkanlarımız ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yerel seçimlerde İzmirlilerin büyük desteğiyle bambaşka bir hikaye yazıldı. Bundan 100 yıl sonrada CHP'nin birinci parti olduğu bu seçimler konuşulacak ve hatırlanacaktır. Bizim özellikle belediye başkanlarımızdan beklentimiz, 100 yıl sonrada bu seçimler konuşulurken, CHP'li belediyelerin bu tarihi desteğin karşılığını fazlasıyla verdiğinin de konuşulmasıdır. Bunun tek yolu da vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerden ve ilçelerimizin çehresini değiştirecek, sosyal yönünü güçlendirecek projelerden geçmektedir.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA GÜVENİMİZ TAM"

Bir araya geldiğimiz belediye başkanlarımız ile sohbetlerde gördük ki, tüm belediye başkanlarımız bu heyecana ve kararlılığa sahip. Elbette ülkenin ekonomik şartları, özellikle yeni kazandığımız belediyelerdeki borç yükü oldukça zorlayıcı. Ama belediye başkanlarımız bu işin üstesinden gelecek liyakate ve deneyime sahip. Üstelik hepsinin arkasında büyük bir örgüt gücü var. İlçe örgütlerimiz tıpkı seçimde olduğu gibi belediye başkanlarımızın tüm hizmetlerinde de destekçisi olmaya devam edecek. Küçük Menderes havzasındaki belediye başkanlarımız birbirleri ile de dayanışarak, sadece kendi ilçelerini değil tüm bölgeyi kalkındıracak bir sinerjiyi şimdiden yakalamışlar. Belediye başkanlarımıza güvenimiz tam. Hepsinin İzmirlilerin göğsünü kabartacak hizmetlere imza atacağına eminim."

"ÖRGÜTLERİMİZ, BAKANLARA VE DEVLET İMKANLARINA KARŞI KAZANDILAR"

Kiraz, Beydağ, Tire ve Bayındır'da CHP ilçe başkanlıklarında ilçe örgütleri ile de bir araya gelen Aslanoğlu ve il yönetimi, örgütlere yakalanan seçim başarısındaki emekleri için teşekkür etti. İlçe ziyaretlerinde yeni dönem çalışmalarının konuşulduğu toplantılar yapılırken, karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunuldu. İlçe örgütleri ziyaretlerinin asıl amacının yeni dönem yol haritasını belirlemek olduğunu dile getiren Aslanoğlu, şunları söyledi:

"İlçelerimiz gerçekten de birçok yerde bakanlara, vekillere, devletin ve belediyelerin imkanlarına karşı mücadele verdiler ve kazandılar. Baskıcı ve ekonomik açıdan kısıtlı bir dönemde çok büyük başarılara imza attılar. İktidar belediyelerinin rahat kazanacağı söylenen ilçeler de büyük farklar atarak bu seçimi partimize kazandırdılar. Bu olağanüstü başarı için her ilçe başkanımıza ve örgütümüze tek tek teşekkürlerimizi sunduk. Her büyük başarı aynı zamanda büyük sorumluluk demek. Bu seçim başarısı da şimdi bizlere genel iktidarı kazanma sorumluluğu vermiş ve bunun yolunu açmıştır. Artık geçen her gün CHP iktidarına yaklaştığımız günlerin habercisidir. İlçelerimizde de bu sorumlulukla çalışacak ve yeni dönem çalışma planlarımızı buna göre oluşturacağız. Bu ziyaretlerimiz aynı zamanda bu planımızın ilk ayağı, iktidar yolculuğumuzun ilk adımlarıdır. Hem ilçe hem de belediye başkanlarımızla çalışmalarımız sürecek ve iktidar yolunda yapılacak tüm çalışmaları birlikte yürüteceğiz."