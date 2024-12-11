Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz - Son Dakika
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Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, 2012 yılında Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın bulunması ve eve dönebilmesi noktasında Türkiye ile birlikte çalıştıklarını duyurdu.

11.12.2024 09:18
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Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Joe Biden ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın son açıklamalarını hatırlatan Jean-Pierre, Suriye'de geçiş süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

"SURİYELİ TÜM GRUPLARLA TEMAS HALİNDEYİZ"

Beyaz Saray Sözcüsü, "Suriye halkına bu geçiş sürecinde destek olmak için elimizden geleni yaparken, arabulucular da dahil olmak üzere Suriyeli tüm gruplarla temas halindeyiz" dedi.

Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz
Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre.

"HTŞ'NİN EYLEMLERİNE BAKARAK İLERLEYECEĞİZ"

Jean-Pierre, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) söylemlerinin farkında olduklarını, takip ettiklerini ancak daha önemlisi bu geçiş sürecinde HTŞ'nin ve diğer unsurların eylemlerine bakarak ilerleyeceklerini ifade etti.

ABD'Lİ GAZETECİNİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan ABD'li sözcü, 2012 yılında Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın bulunabilmesi ve serbest kalabilmesi için Biden yönetimi olarak ellerinden geleni yaptıklarını ve bu konunun kendileri için önemli bir öncelik olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz
ABD'li gazeteci Austin Tice.

"TICE'IN HAYATTA OLDUĞUNDAN UMUTLUYUZ"

Jean-Pierre, "Bunu Başkan'dan da duydunuz, Tice'ın hayatta olduğundan umutluyuz. Onun bulunması ve eve dönebilmesi noktasında Türklerle ve diğerleriyle birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İÇ SAVAŞI TAKİP EDERKEN KAÇIRILMIŞTI

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken, 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırılmıştı. Bir süre sonra Tice'ın gözleri bağlı şekilde silahlı ve kimliği belirsiz bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı ancak kaçırılmasının sorumluluğunu bugüne kadar üstlenen bir grup çıkmadı.

Beyaz Saray: 2012\'de Suriye\'de kaçırılan Austin Tice\'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz

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Son Dakika Dünya Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Veysi Karaman:
    sizinle çalışmak istemiyoruz. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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