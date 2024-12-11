Dünya Meteoroloji Örgütü'nden La Nina Tahminleri - Son Dakika
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Dünya Meteoroloji Örgütü'nden La Nina Tahminleri

WMO, La Nina'nın zayıf ve kısa ömürlü olacağını, 2024'ün ise en sıcak yıl olacağını belirtti.

11.12.2024 21:46
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), gezegeni serinleten La Nina hava olayı koşullarının gelecek 3 ay içinde nispeten zayıf ve kısa ömürlü olarak görülmesinin tahmin edildiğini bildirdi.

WMO, Aralık 2024 ile Şubat 2025 arasında hava olayları tahminlerine ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, bu süreçte mevcut nötr koşullardan (ne El Nino ne de La Nina) La Nina şartlarına geçiş olasılığının yüzde 55 olduğu ifade edildi.

La Nina etkisinin zayıf ve kısa ömürlü olmasının tahmin edildiği de belirtildi.

Sıcaklık artışına neden olan El Nino ve La Nina hava olaylarına ilişkin mevsimsel tahminler ve bunların küresel iklim modelleri üzerindeki etkilerinin, erken uyarılar ve erken eylemler için önemli bir araç olduğu da vurgulandı.

El Nino ile başlayan 2024, en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "2024 yılı El Nino hava olayı ile başladı ve kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor. La Nina olayı ortaya çıksa dahi kısa vadeli soğutma etkisi atmosferdeki rekor seviyedeki ısıyı hapseden sera gazlarının ısınma etkisini dengelemek için yetersiz kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mayıstan bu yana El Nino veya La Nina koşullarının görülmediğini kaydeden Saulo, değişen iklim şartlarında yeni norm haline gelen rekor yağışlar ve seller de dahil olağanüstü bir dizi hava olayına tanık olduklarını hatırlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Meteoroloji Örgütü'nden La Nina Tahminleri - Son Dakika

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