Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu - Son Dakika
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Dünya

Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu

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Basın toplantısında Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG ile temaslarının devam ettiğini belirten Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, Türkiye ile bu örgütler arasındaki çatışmaların artması halinde ABD'nin nasıl bir tutum takınacağına yönelik soruyu cevapsız bıraktı.

12.12.2024 07:09  Güncelleme: 07:51
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasıyla ortaya çıkan durum konusunda Türkiye ile iletişimin devam ettiğini açıkladı.

"TÜRKİYE KENDİNİ KORUMA HAKKINA SAHİP"

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Suriye'deki gelişmeler üzerine ABD'nin Türkiye'deki mevkidaşlarıyla "harika bir ilişkisi" olduğunu belirten Singh, Suriye'deki durum için "Sahadaki durumun sürekli değişen dinamikleri olduğunu biliyoruz. Türkiye kesinlikle Suriye'nin içinden gelen tehditlerle karşı karşıya ve kendilerini koruma hakkına sahip." dedi. Singh, ABD'nin Suriye ile ilgili sadece Türkiye ile değil, diğer taraflarla da iletişiminin devam ettiğini belirterek, bölgede gerginliğin ve çatışmaların azaltılması çağrısında bulundu.

SORUYU GEÇİŞTİRDİ

ABD'nin Suriye'de sadece DEAŞ'e karşı mücadele için bulunduğunu iddia eden ve bu konuda Suriye'de SDG adını kullanan PKK/ YPG terör örgütü grupları ile temasının devam ettiğini söyleyen Singh, Türkiye ile bu terör örgütleri arasındaki çatışmaların artması halinde ABD'nin olası tutumu konusundaki soruları ise geçiştirdi. Singh, Suriye'deki rejim değişikliğinin "büyük bir fırsat ve aynı zamanda büyük bir risk" oluşturduğunu belirterek, ABD'nin bölgedeki duruşunda, askerlerini korumak ve DEAŞ'a karşı mücadele dışında hiçbir değişiklik olmadığını öne sürdü.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ

AA muhabirinin Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınması konusunda ABD ile görüşmeler olup olmadığına dair sorusuna Singh, "Tekrar edeyim, Türkiye ile etkileşimimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Dışişleri Bakanı'mız da bölgedeki genel durumu görüşmek için seyahat ediyor ve tabii ki Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditleri anlıyoruz, bunun dışında daha fazla bir şey demeyeceğim." yanıtını verdi.

Süleyman Şah Türbesi, etrafındaki çatışmalar nedeniyle Suriye'nin Halep kentine bağlı Karakozak köyünden 22 Şubat 2015'te Şah Fırat Operasyonu kapsamında Türkiye sınırındaki Suriye'nin Eşme köyüne nakledilmişti.

Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu

Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Sözcü, Terör, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Isa Ataman:
    Amerika ne zaman dostumuz oldu ki?Türkün Türkten başka dostu olmaz hainler hariç. 77 9 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Milleti birbirine kırdırin sonra cıkıp kamera karsısinda kıvırin ali avazin dediği gibi khbe amerika ne idüğü belirsiz milleler topluluğu 44 2 Yanıtla
  • Kara sovalye:
    Kadin travestiye benziyor gibi 14 2 Yanıtla
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