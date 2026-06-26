FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ABD ile karşılaşacak.
Mücadele 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te başlayacak. Zorlu Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Özkan Öztürk anlatacak.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki, Abdülkerim, Ozan Kabak, Eren, Salih Özcan, Orkun, Arda, Kenan, Oğuz, Barış Alper.
ABD: Turner, Scally, Robinson, McKenzie, Trusty, Berhalter, McKennie, Reyna, Aaronson, Pepi, Weah.
Son Dakika › Dünya Kupası › Montella'dan ABD karşısında sürprizlerle dolu 11 - Son Dakika
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