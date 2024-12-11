Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal ederek 51 yıl sonra bir ilke imza atan İsrail bölgedeki ilerleyişini sürdürüyor.
Başkent Şam'a yaklaşan İsrail ordusu, 300'den fazla hava saldırısı da düzenleyerek bölgede kontrolü ele geçirmek üzere.
İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarında rejimin silah depolarını, füze başlıklarının olduğu merkezleri ve savaş uçaklarını vurduğu dikkatlerden kaçmazken Tel Aviv yönetimin bu noktaların bilgilerine nasıl eriştiği ise merak konusu.
Geçmişte Esad'ın ordusunda görev yapmış bugün ise muhalifler adına savaşan istihbarat komutanlarının bile vakıf olmadığı silah depolarının, füze merkezlerinin ve savaş uçaklarının olduğu yerlerin İsrail tarafından biliniyor olmasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Beşar Esad'ın Suriye'den kaçarken, uçağının vurulmaması ve hava sahasında bir engelle karşılaşmaması karşılığında bu yerlerin listesini İsrail'e verdiği öne sürülüyor. İsrail'in bu güvenceyi aldıktan sonra Esad'ın kaçışına izin verdiği ifade ediliyor.
Son Dakika › Dünya › Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş - Son Dakika
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