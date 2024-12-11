Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş - Son Dakika
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Dünya

Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

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İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik hava saldırılarında rejimin silah depolarını, füze başlıklarının olduğu merkezleri ve savaş uçaklarını vurduğu dikkatlerden kaçmazken, bu yerlerin adres listesini ülkeden kaçmasına izin verilmesi şartıyla Esad'ın verdiği iddia edildi.

11.12.2024 08:52
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal ederek 51 yıl sonra bir ilke imza atan İsrail bölgedeki ilerleyişini sürdürüyor.

İSRAİL İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Başkent Şam'a yaklaşan İsrail ordusu, 300'den fazla hava saldırısı da düzenleyerek bölgede kontrolü ele geçirmek üzere.

ADRESLERİ NASIL ÖĞRENDİKLERİ MERAK KONUSU

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarında rejimin silah depolarını, füze başlıklarının olduğu merkezleri ve savaş uçaklarını vurduğu dikkatlerden kaçmazken Tel Aviv yönetimin bu noktaların bilgilerine nasıl eriştiği ise merak konusu.

GÜNDEM YARATACAK ESAD İDDİASI

Geçmişte Esad'ın ordusunda görev yapmış bugün ise muhalifler adına savaşan istihbarat komutanlarının bile vakıf olmadığı silah depolarının, füze merkezlerinin ve savaş uçaklarının olduğu yerlerin İsrail tarafından biliniyor olmasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"İSRAİL GÜVENCEYİ ALIP KAÇIŞINA İZİN VERDİ"

Beşar Esad'ın Suriye'den kaçarken, uçağının vurulmaması ve hava sahasında bir engelle karşılaşmaması karşılığında bu yerlerin listesini İsrail'e verdiği öne sürülüyor. İsrail'in bu güvenceyi aldıktan sonra Esad'ın kaçışına izin verdiği ifade ediliyor.

Esad kaçarken İsrail\'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Savaş ve Çatışma, Politika, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Kazım Çavdar:
    iftiranın bu kadarıda olmaz esad amerika ve israil karşıtı biriydi yuh be siz nasıl habercisiniz siz haberci değil resmen iftiracısınız o işleri bop eşbaşkanına sormak lazım esada değil 47 29 Yanıtla
  • ömer duman:
    gelmiş geçmiş en süzme varlıksın esad 47 10 Yanıtla
  • Nicola:
    Asil kalleş bu herif 32 8 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    yalan haber israil zaten suriyeyi vuruyordu nasıl düşmanla işbirliği yapsın 12 8 Yanıtla
  • Ad Drsy:
    haber yapanın zeka seviyesi gitmeden son 4 aydır vuruyor du zaten her gün 12 7 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir:
    İsrail Esad’dan istihbarat almasına gerek yok adamlar uydudan telefondan herkesi takip ediyor dünyada neyin nerde olduğu bilgisi onlar kadar bilen yok 13 4 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    ALLAH var reıs hataları var ekonomi olarak kızıyoruz ediyoruz secim diyoruz ama bakıyorum diger ülkelere hepsi kahpe olmus vatanı halkını satan satana o konuda ne kadarda eleştirsemde secim desemde makarnacılar desemde tayyip bu konuda halkına deger veriyor bu gercek evet ekonomi başka sorunlar var onlar kendi aramızda konusarak hallediyoruz 6 8 Yanıtla
  • mert çelik:
    esad ıngılterede yasarken,ıngılızler trafık kazasında esadın kardesını öldürüp..kendı adamı olan esadı koltuga gecırmıs..yanı esad ıngılız ajanı..butun kanıtlar bu sekılde arastırın gorun 6 6 Yanıtla
  • Ayhan Cansever:
    vay oç 8 4 Yanıtla
  • YoH null:
    sanmam mantıksız amerika 15 yıldır suriyede tüm asgeri noktaları öğrenmeleri zor bisi değil mantıksız 4 1 Yanıtla
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