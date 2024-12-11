Esad kaçarken İsrail\'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal ederek 51 yıl sonra bir ilke imza atan İsrail bölgedeki ilerleyişini sürdürüyor.

İSRAİL İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Başkent Şam'a yaklaşan İsrail ordusu, 300'den fazla hava saldırısı da düzenleyerek bölgede kontrolü ele geçirmek üzere.

ADRESLERİ NASIL ÖĞRENDİKLERİ MERAK KONUSU

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarında rejimin silah depolarını, füze başlıklarının olduğu merkezleri ve savaş uçaklarını vurduğu dikkatlerden kaçmazken Tel Aviv yönetimin bu noktaların bilgilerine nasıl eriştiği ise merak konusu.

GÜNDEM YARATACAK ESAD İDDİASI

Geçmişte Esad'ın ordusunda görev yapmış bugün ise muhalifler adına savaşan istihbarat komutanlarının bile vakıf olmadığı silah depolarının, füze merkezlerinin ve savaş uçaklarının olduğu yerlerin İsrail tarafından biliniyor olmasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"İSRAİL GÜVENCEYİ ALIP KAÇIŞINA İZİN VERDİ"

Beşar Esad'ın Suriye'den kaçarken, uçağının vurulmaması ve hava sahasında bir engelle karşılaşmaması karşılığında bu yerlerin listesini İsrail'e verdiği öne sürülüyor. İsrail'in bu güvenceyi aldıktan sonra Esad'ın kaçışına izin verdiği ifade ediliyor.