İzmir'de ATM Soygununda 8 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de ATM Soygununda 8 Tutuklama

İzmir\'de ATM Soygununda 8 Tutuklama
16.01.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de ATM'ye para yükleyen personel silahlı saldırıya uğradı, 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde banka aracı personeli 2 kişinin ATM'ye para koydukları sırada tabancayla etkisiz hale getirilip, 13 milyon 162 bin 780 lira, 10 bin 300 dolar, 6 bin 540 Avro ve 100 Sterlin'in gasbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Olay, 12 Ocak'ta Yenitepe Mahallesi'ndeki bir ATM'nin önünde meydana geldi. İki ayrı bankanın ATM'sine para yüklemek için çalışma yapan banka aracının silahlı 2 personeli, bir grup tarafından tabancayla etkisiz hale getirildi. Şüpheliler, çalışanları plastik kelepçeyle bağlayıp, banka aracında ve ATM'deki 13 milyon 162 bin 780 TL, 10 bin 300 Amerikan Doları, 6 bin 540 Avro ve 100 İngiliz Sterlini'ni alıp otomobille kaçtı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler C.M. (24), M.M. (27), F.A. (28), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27) ve R.O. (27), M.Ş. (30), M.A. (20), Ş.Ö. (45) ve bir suça sürüklenen çocuk M.E.A.'yı (16) gözaltına aldı.

SİLAH VE PARANIN BÜYÜK BİR KISMI BULUNDU

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör, çok sayıda fişek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gasbedilen paranın büyük bir kısmının da bulunduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.O., savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden C.M., M.M., F.A., M.O.Ç., A.F.G., M.Ş., M.A. ve M.E.A., tutuklanırken, Ş.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, İzmir, ATM, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de ATM Soygununda 8 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi

23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 23:53:22. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de ATM Soygununda 8 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.