İzmir'de balık sezonu törenle açıldı

İzmir'de 4 aylık av yasağının ardından yeni balık sezonunun açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

İzmir Su Ürünleri Halinde düzenlenen törene katılan protokol üyeleri denizlerden avlanarak getirilen balıkların satışa sunulduğu standları gezdi.

Balıkçı esnafından ilk balıkları satın alan protokol üyeleri bereketli ve hayırlı bir sezon temennisinde bulundu.

Törenin açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmur Özgener tüm balıkçılara hayırlı ve bol kazançlı bir sezon diledi.

Özgener şunları kaydetti:

"Denizlerimiz çok değerli birer hazine. Bizlere düşen bu hazineyi gelecek nesillere de aktaracak şekilde işimizi yapmak ve korumak. Uzun süredir, denizciliğin ve avcılığın daha sürdürülebilir hale gelmesi için Su Ürünleri Kanunu'nun günümüzün koşullarına uyarlanması ve gerekli revizyonların yapılması konusunu gündeme getiriyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da balık sezonunun açılışında bu konudaki müjdeyi kamuoyuyla paylaştı. Kanunun değişikliği için teknik çalışmanın hazır olduğunu ve Meclis açılır açılmaz parlamentoya sunulacağını söyledi."

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan da 4 aylık bir aranın ardından balıkçıların yeniden denizle buluştuğunu belirterek "İnşallah bol bereketli bir sezon olur. Balıkçılarımızın ağlarının hep dolu olmasını, sağlıklı gıda olan balıkla daha çok vatandaşımızın buluşmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nilay Kökkılınç, CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu, MHP İzmir milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.