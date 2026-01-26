İzmir\'de Bayraklı Destek Konvoyu

İzmir'de Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri, Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki amacıyla araçlarını bayraklarla donatıp konvoy halinde şehir turu attı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye sınırına yakın bir bölgede Türk bayrağına yapılan saldırı üzerine İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası öncülüğünde bir araya gelen taksici esnafı, araçlarını Türk bayraklarıyla donattı. Sürücüler, şehrin ana arterlerinde konvoy oluşturdu. Kornalar eşliğinde şehir turu atan taksicilere konvoyun geçişi sırasında çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, İzmirli taksici esnafı olarak milli birlik ve beraberliği sergilemek adına oda binasına bayrak çektiklerini ve ticari araçlarını bayraklarla donattıklarını söyledi. İzmir'den tüm Türkiye'ye birlik mesajı veren Özkan, "Milli duruşumuzu sergilemek üzere bir araya geldik. Batının en uç noktası İzmir'den Anadolu'nun en ücra köşesine kadar tüm Türkiye'ye şu mesajı vermek istiyoruz: Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımıza kimse el uzatamaz. Bu topraklarda bayrak gönderden inmeyecek, ezan sesi dinmeyecektir" dedi.

Oda yönetiminin ve üyelerinin Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıttığına dikkat çeken Özkan, "Türkiye Cumhuriyeti, milli birlik ve beraberlik ruhuna sahip, bünyesinde her türlü kültürel zenginliği barındıran büyük bir ailedir. Aramızda Türkiye'nin dört bir yanından, güneydoğudan gelen kardeşlerimiz ve yöneticilerimiz bulunmaktadır. Dolayısıyla bayrağımıza yapılan bu menfur eylemler, doğrudan milli birliğimize yapılmış bir saldırıdır. Türk toplumu olarak bu konuda uyanık olmamız gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Vatandaşları provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağıran Özkan, "Bayrağımıza yapılan her türlü saldırı, milletimizin onuruna yapılmıştır ve birliğimizi hedef almaktadır. Kimse bu provokasyonlara alet olmamalıdır. Bizler İzmir'de göçmeni, Çerkez'i, Kürt'ü ve Türk'ü ile bir mozaiğiz. Birliğimizi bozmaya yönelik bu provokatif oyunlara gelmedik, gelmeyeceğiz" açıklamasında bulundu. - İZMİR