İzmir'in Bayraklı ilçesinde 24 yaşındaki Ahmet Soyubol'un silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 21 Kasım'da Sakarya Caddesi'ndeki bir evde eğlenen ve evlerine gitmek için dışarı çıkan arkadaş grubuna yönelik düzenlenen silahlı saldırıda, Soyubol'un öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Sakarya Caddesi'ndeki bir evde eğlenen Ahmet Soyubol ve arkadaşları, sabaha karşı evlerine gitmek için dışarı çıktıkları sırada yanlarına yaklaşan taksiden silahla ateş açılmış, saldırıda ağır yaralanan Soyubol, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.