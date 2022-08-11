10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti

11.08.2022 15:35

İzmir'de, boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan'ın vurduğu Ezgi Özarslan, yaşamını yitirdi. 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşen ancak organ bağışı için makinelere bağlı yaşayan Ezgi'nin koronavirüs testi pozitif çıktığı için organları bağışlanamamıştı. Güvenlik güçleri, katil Deniz Özarslan'ın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan tarafından vurulan ve iki haftadır yaşam mücadelesi veren Ezgi Özarslan'dan acı haber geldi. Bir süredir makineye bağlı yaşayan genç kadın, hayatını kaybetti.

İŞ YERİNE GELİP BAŞINDAN VURDU

Olay, 28 Temmuz'da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Ezgi, hayatını kaybetti

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Ezgi Özarslan'dan koronavirüs testi için örnek alındı. Test sonucu pozitif çıkınca Özarslan'ın organları bağışlanamadı. Bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi, bugün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Bu arada Deniz Özarslan'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Ezgi, hayatını kaybetti
Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Ezgi, hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN VURDUĞU EZGİ, HAYATINI KAYBETTİ BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN VURDUĞU EZGİ, HAYATINI KAYBETTİ Beyin ölümü gerçekleşen Ezgi'nin hayatla bağı kesildi Beyin ölümü gerçekleşen Ezgi'nin hayatla bağı kesildi
Kaynak: DHA

Mersinli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
16:12 Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 16:53:02. #1.12#
SON DAKİKA: 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement