Son dakika haberi! İzmir polisinden gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi! İzmir polisinden gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı operasyonu

11.05.2022 13:42

Son dakika haberlerine göre İzmir polisinden gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı operasyonu İzmir'in Konak ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı kaçakçılarına polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak telefon ve aksesuarı ele geçirilirken, 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir polisinden gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı operasyonu

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı kaçakçılarına polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak telefon ve aksesuarı ele geçirilirken, 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu ve aksesuarlarının kaçakçılığına yönelik çalışmalar yürüttü. Ekipler tarafından son bir haftada, tespit edilen şüpheli şahıslara ait 10 iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 83 adet cep telefonu, bin 353 adet akıllı telefon ekranı, 31 adet akıllı saat, 6 bin 36 adet şarj aleti, batarya ve çeşitli aksesuar olmak üzere 8 bin 3 adet ürün ele geçirildi. Olaylarla ilgili 10 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştiği bildirildi.

Öte yandan gümrük kaçağı cep telefonlarının yurda kaçak yollarla sokulup kullanılmaya başlandıktan kısa bir süre sonra kapanarak vatandaşların mağduriyetine sebep olduğu kaydedildi.

Son dakika haberi! İzmir polisinden gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı operasyonu
Son dakika haberi! İzmir polisinden gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı operasyonu
Son dakika haberi! İzmir polisinden gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı operasyonu
Son dakika haberi! İzmir polisinden gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı operasyonu

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İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar ele geçirildi İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar ele geçirildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İzmir polisinden gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı operasyonu - Son Dakika


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