İzmir\'de Çöp Krizi Derinleşiyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinde yaşanan sorunların artığını ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin tesisi işleten firmaya borcunun 1 milyar 100 milyon liraya ulaştığını ifade etti.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Saygılı'nın bir dizi program için bulunduğu Ödemiş'te AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret ettiği belirtildi.

Saygılı, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in yeni bir çöp kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin çöp sorununu yönetemediğini belirten Saygılı, Büyükşehir Belediyesinin İzmirlileri sürekli çöp kriziyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle özel bir firmaya yaptırılan Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinde sorunların katlanarak arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu modeli yönetemeyen belediye gerçeği var. Çöp tesisini işleten özel firmaya borcu 1 milyar 100 milyon liraya ulaşmış durumda. Belediye borcunu ödemiyor. Çöpü yönetemeyen, İzmir'i sürekli çöp krizleriyle yüz yüze bırakan İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi, yeni bir çöp krizinin daha kapıya dayanmasına göz göre göre zemin hazırlamaktadır."

Aynı firmanın CHP'li Ödemiş Belediyesinin çöp toplama işini de yürüttüğünü dile getiren Saygılı, firmanın bugüne kadar 170 milyon liralık alacağını tahsil edemediği için belediyeyi icraya verdiğini söyledi.

Saygılı, "Mezarlıklar dahil olmak üzere Ödemiş Belediyesine ait 3 binin üzerinde parça mala icra koydurmuş durumda. Firma, Ödemiş'te çöp toplamayı bırakacağını da açıkça ilan etmiş. Bugün baktığımızda tablo net. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketin alacağını ödemeyerek işleyen bir sistemi bilinçli şekilde kilitleyen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu tablo, sorumsuzluğun ve beceriksizliğin açık göstergesidir." ifadelerini kullandı.