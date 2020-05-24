İzmir'de denize düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, denize düşen otomobildeki 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Urla'dan Güzelbahçe istikametine seyreden sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 UA 224 plakalı otomobil, önünde seyreden Uğurcan Paçal'ın kullandığı 35 EE 141 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan 35 UA 224 plakalı otomobil denize düştü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot, deniz polisi, İzmir İtfaiyesinde görevli balık adamlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğukan Günay, Mustafa Zeybek ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardı.

Hafif şekilde yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Araç, vinç yardımıyla denizden yerden çıkarıldı.

Öte yandan hayati tehlikelerinin bulunmayan 3 kişiye, hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan para cezası uygulanacağı öğrenildi.