Son Dakika Haberleri: İzmir'de dolu ve sağanak (3)
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İzmir'de dolu ve sağanak (3)

3 dakika önce

YAĞMUR SUYUYLA BANYO YAPTIİzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, kent trafiğini olumsuz etkilerken, ilginç görüntüler de ortaya çıktı.

İzmir'de dolu ve sağanak (3), System.String[]

YAĞMUR SUYUYLA BANYO YAPTI
İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, kent trafiğini olumsuz etkilerken, ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Konak ilçesindeki Tepecik semtinde oturan bir çocuk, evinin önünde yağmur sularında banyo yaptı. Evden aldığı şampuanla, çevredekilere aldırmadan saçlarını ve vücudunu yıkayan çocuk, mahalle sakinlerince cep telefonuyla görüntülendi.

Davut CAN/İZMİR,


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:10 Kaynak: DHA
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