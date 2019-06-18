İzmir'de dolu ve sağanak (3)

YAĞMUR SUYUYLA BANYO YAPTI

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, kent trafiğini olumsuz etkilerken, ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Konak ilçesindeki Tepecik semtinde oturan bir çocuk, evinin önünde yağmur sularında banyo yaptı. Evden aldığı şampuanla, çevredekilere aldırmadan saçlarını ve vücudunu yıkayan çocuk, mahalle sakinlerince cep telefonuyla görüntülendi.

Davut CAN/İZMİR,

