İzmir'de Engelli Erişimine Destek: Alaçatı'ya İki Yıldızlı Kırmızı Bayrak

16.11.2025 12:33
İzmir Büyükşehir Belediyesi, engellilerin erişimine uygunluğu nedeniyle Çeşme Belediyesi'nin Alaçatı ek hizmet binasına iki yıldızlı Kırmızı Bayrak verdi. Bu, 2025 itibarıyla Kırmızı Bayrak alan tesis sayısını 96'ya ulaştırdı.

Çeşme Belediyesi'nin Alaçatı ek hizmet binasına, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından iki yıldızlı Kırmızı Bayrak verildi.

Kırmızı Bayrak takdim törenine, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Emrecan Durmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Arzu Ütaş ve engelli yurttaşlar katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Engelsizmir 2013 Kongresi sürecinin önemli çıktılarından biri olan Kırmızı Bayrak, engellilerin erişimine uygun hale getirilen kamuya açık faaliyet gösteren özel veya kamu kurumlarına ait açık ve kapalı mekanlar ile ulaşım araçlarına veriliyor. Türkiye ölçeğinde ilk kez gerçekleştirilen Kırmızı Bayrak çalışması ile engellilerin erişimine uygun mekanların sayısının artırılması hedefleniyor. İzmir'de şimdiye dek 96 mekan, Kırmızı Bayrak almaya hak kazandı.

Üç yıldıza kadar Kırmızı Bayrak veriliyor

Kırmızı Bayrak almak isteyen kurumun Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına yazılı olarak başvuru yapması gerekiyor. Daha sonra Erişilebilirlik Koordinasyon Komisyonu üyelerinden oluşan "Denetleme Komitesi", Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları ile Kırmızı Bayrak almak istenen mekanı yerinde denetleyerek raporu komisyona sunuyor. Denetleme Komitesi, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formlarına bağlı olarak hazırlanan tespit formları ile birlikte tespit formunda aranan erişilebilirlik özeliklerinin niteliğine ve sayısına göre talebi yapan kuruma, kriterlerin yüzde 60'ını sağlıyorsa bir yıldız, yüzde 75'ini sağlıyorsa iki yıldız, yüzde 90'ını sağlıyorsa üç yıldızlı Kırmızı Bayrak veriyor.

Hedef, kent genelinde erişilebilirlik

Bir teşvik çalışması olan Kırmızı Bayrak, tespit formları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "erişilebilirlik" kriterlerinde yer alan yapılması zaruri düzenlemelerin tamamını kapsıyor. Bu uygulama ile öncelikle kentin fiziki ve sosyal koşullarına uygun, pratiğe dönük asgari standartların sağlanması amaçlanıyor. Uzun vadede ise İzmir'in genelinde erişilebilirlik standartlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

